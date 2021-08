Intel Core i9-12900K przetestowany w BaseMark. Wydajność nie zachwyca

W bazie programu BaseMark pojawił się procesor Intel Core i9-12900K. Wyniki wydajności na razie nie zachwycają, ale nie można na tej podstawie wyciągać zbyt daleko idących wniosków.

Jeszcze w tym roku do sprzedaży trafią procesory Intel Alder Lake, czyli 12. generacja układów Core. W porównaniu z dotychczasowymi modelami wprowadzą one budowę hybrydową, w której wykorzystają jednocześnie dwa rodzaje rdzeni - wydajne oraz słabsze, ale energooszczędne. Najmocniejszym układem na rynek konsumencki będzie Intel Core i9-12900K, który właśnie pojawił się w bazie programu BaseMark. Póki co wyniki nie zachwycają, ale trzeba pamiętać, że to prawdopodobnie jednostka inżynieryjna.

Intel Core i9-12900K Alder Lake przetestowany

Program BaseMark wykrył 12 rdzeni procesora Intel Core i9-12900K. To prawdopodobnie błąd, ponieważ z dotychczasowych informacji wynika, że będzie on miał 16 rdzeni (8 wydajnych i 8 energooszczędnych), a co za tym idzie, obsłuży 24 wątki. W teście CPU był zamontowany na nieznanej płycie głównej Acera o oznaczeniu Z69H6-AM. Był to model z chipsetem Z690. Oprócz tego testowany PC był wyposażony jeszcze w 16 GB pamięci RAM oraz grafikę RTX 3080. Całość działała na systemie Windows 11 w wersji 22000.132 beta build (BaseMark błędnie podaje ją jako Windows 10).

W teście tak wyposażony komputer uzyskał 17744 punktów. To porównywalny rezultat z innymi PC-tami z kartą graficzną GeForce RTX 3080. Na tej podstawie można wywnioskować, że Alder Lake nie przyniesie wielkiej rewolucji, ale tak naprawdę nie można wyciągać aż tak daleko idących wniosków. Nie wiemy, czy była to już finalna wersja procesora, czy może jednostka inżynieryjna (co jest bardziej prawdopodobne). Duży wpływ na pewno mają też sterowniki i ich odpowiednia optymalizacja, której może po prostu brakować. Nie bez znaczenia mógł być też Windows 11 w wersji beta. W skrócie - jest tutaj wiele znaków zapytania i najlepiej poczekać na premierę procesorów i pierwsze, pełnoprawne testy. Intel obiecał 20-procentowy wzrost wydajności IPC.

