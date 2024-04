Intel kończy z popularnymi procesorami. Niedługo znikną ze sklepów

Intel kończy z popularnymi, desktopowymi procesorami z serii Core. Mowa o modelach 13. generacji, znany także jako Raptor Lake.

Intel ogłosił, że jeszcze w tym roku kończy z produkcją i wysyłką nowych egzemplarzy procesorów Core 13. generacji. Mowa o układach Raptora Lake w wersji pudełkowej, które często wykorzystywane są przez graczy do budowy komputerów.

Intel kończy z procesorami Raptor Lake

Mowa o układach Core i5-13600K/KF, Core i7-13700K/KF oraz Core i9-13900K/KF/KS. Niebiescy poinformowali, że zainteresowanie firmy mogą składać na nie zamówienia najpóźniej do 24 maja 2024 roku. Natomiast ostatnie egzemplarze zostaną wysłane do 28 czerwca. Po tym czasie pudełkowe wersje procesorów nie będą więcej dostępne. Na razie nie dotyczy to egzemplarzy dla OEM-ów.

Oznacza to, że za kilka miesięcy procesory Intel Core 13. generacji mogą zniknąć ze sklepów. Seria Raptor Lake Refresh (14. generacja) w większości przypadków nie wprowadziła dużych zmian, więc wciąż cieszyły się one dużym powodzeniem wśród osób, które składały nowe komputery.

Decyzja Intela jeszcze bardziej dziwi, gdy weźmiemy pod uwagę, że firma nie zrobiła tego samego w przypadku procesorów 12. generacji. Te wciąż są dostępne i prawdopodobnie długo jeszcze będą, także w wersji pudełkowej. W takim razie, dlaczego Niebiescy kończą z nowszymi modelami, a jednocześnie zostawiają w ofercie starsze? Tego nie wiemy, ale prawdopodobnie chodzi o kanibalizowanie sprzedaży układów 14. generacji.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: AnandTech