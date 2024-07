Desktopowy procesor Arrow Lake przetestowany. Duży wzrost wydajności

W sieci pojawiły się testy desktopowego procesora Intel Arrow Lake. Jeśli są prawdziwe, to może nas czekać duży wzrost wydajności względem poprzedniej generacji.

W tym roku czeka nas jeszcze premiera desktopowych procesorów Intel Arrow Lake. Te przyniosą sporo zmian, w tym między innymi nowych socket (a z nim płyty główne Z890), a także brak obsługi Hyper-Threading, czyli wielowątkowości. Jak przełoży się to na wydajność? Pierwsze testy brzmią bardzo obiecująco.

Wydajność Intel Arrow Lake

Rzekome testy układu z serii Arrow Lake pojawiły się na jednym z chińskich forów. Użytkownik, który je opublikował, zapewnia, że jest to nowa generacja procesorów, ale jednocześnie nie zdradza, o jaki model konkretnie chodzi. Przedstawił jedynie wyniki z CPU-Z i te wyglądają bardzo obiecująco.

W teście jednordzeniowym układ osiągnął wynik aż 1143,2 pkt., co plasuje go na samym szczycie listy wydajności. Pod tym względem wyprzedza nawet Core i9-14900KS, który w tym konkretnym teście jest najszybszy. Arrow Lake jest od niego szybszy o ponad 200 pkt.

Nieco gorzej wygląda to w teście wielordzeniowym, gdzie rzekomy Arrow Lake zdobył 12,922 pkt. Tym samym ląduje gdzieś między Core i7-13700K i Core i7-14700K. Czy to zły wynik? Nie. Prawdopodobnie przetestowany układ do nowy wariant Core i5 w konfiguracji 6+8, więc od swojego poprzednika (Core i5-14600K) jest o około 30 proc. szybszy. Najwyraźniej Hyper-Threading nie jest potrzebny do uzyskiwania dobrej wydajności.

Jednak powyższe informacje traktujcie z przymrużeniem oka. Nie mamy pewności, że przetestowany CPU to rzeczywiście model z serii Arrow Lake. Jeśli tak, to możemy liczyć na spory wzrost wydajności.

Źródło zdjęć: Tupungato / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech