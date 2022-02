Intel naprawia babole. W końcu, bo zajęło to aż 3 miesiące

Posiadasz procesor od Intela? Korzystasz ze zintegrowanego w nim układu graficznego? W takim razie warto zaktualizować sterownik do najnowszej wersji. Rozwiązuje on sporo problemów z grami i programami.

Pierwsze procesory Intela z 12. generacji debiutowały na rynku już pod koniec ubiegłego roku, a dokładniej w listopadzie. Były to najdroższe, odblokowane jednostki skierowane do fanów podkręcania (OC). Na niżej pozycjonowane modele oraz dedykowane im tańsze płyty główne z chipsetami Intel B660 i H610 oraz gniazdem LGA 1700 czekać musieliśmy aż do stycznia 2022.

Nowe sterowniki od Intela są już dostępne do pobrania

Do tej pory osoby korzystające ze zintegrowanego układu graficznego (iGPU) - co jest bardzo popularne przy obecnej dostępności i cenach dedykowanych kart graficznych - zmuszone były do wykorzystywania sterowników z numerem 30.0.101.1069 opublikowanych 11 listopada 2021 roku. Czyli na kilka dni przed premierą Intel Core i9-12900K, i7-12700K oraz i5-12600K. Jak łatwo się domyślić było w nich sporo błędów.

Po pierwsze iGPU w procesorach Intel Alder Lake-S nie były poprawnie wykrywane - wskazywano rodzinę, ale nie konkretny model układu graficznego. Większy problem mieli jednak gracze, acz to zostało częściowo rozwiązane. Chociaż cieszyć się będą głównie posiadacze procesorów 11. generacji z układami Intel Iris Xe.

Niebiescy wprowadzili poprawki dla crashy i freezów w grach takich jak Call of Duty: Vanguard (DX12) oraz Dirt 5 i zniwelowali błędy wizualne w Shadow Man: Remastered (DX11), The Surge 2 (Vulkan), Wolfenstein: Youngblood (Vulkan), Fortnite (DX11), DOOM Eternal (Vulkan), Forza Horizon 5 (DX12). Naprawiono też problemy z przewijaniem poglądu w programie Adobe Premiere Pro 2020, które występowały głównie na procesorach z rodziny Intel Rocket Lake.

Niestety jak zwykle lista znanych błędów jest znacznie, znacznie dłuższa i obejmuje sporo nowych i nieco starszych tytułów. Występują zarówno na procesorach od Intela z 11., jak i 12. generacji. Mają one być stopniowo rozwiązywane wraz z kolejnymi wersjami sterowników.

Osoby chętne na zaktualizowanie swoich sterowników mogą je pobrać z oficjalnej strony Intela. Dostępne są one publicznie od wczoraj pod TYM adresem. Plik waży około 570 MB. Nowe oprogramowanie dedykowane jest nie tylko procesorom Intel Alder Lake-S, ale wszystkim jednostkom od 6. generacji wzwyż.

