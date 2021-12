Intel zmienia ważny element w swoich procesorach

Intel planuje zmienić ważny element swoich procesorów. Mowa o chłodzeniu, które będzie dołączane do słabszych układów z serii Alder Lake.

Intel do tej pory zaprezentował tylko sześć procesorów z serii Alder Lake: Core i9-12900K, Core i7-12700K, Core i5-12600K oraz ich warianty KF. Wszystkie one mają TDP na poziomie 125 W. Z tego powodu producent nie oferuje w zestawie chłodzenia, bowiem to stockowe po prostu nie radziłoby sobie z okiełznaniem temperatur układów.

Intel Alder Lake-S z nowym chłodzeniem

Jednocześnie wiemy, że w niedalekiej przyszłości Intel zaprezentuje kolejne procesory Alder Lake, których TDP będzie na niższym poziomie 65 oraz 35 W. W takim przypadku w zestawie powinno znaleźć się chłodzenie. Właśnie wyciekło jego zdjęcie, bowiem Intel szykuje tutaj pewną zmianę.

Intel Laminar RM1, bo tak właśnie nazywa się nowy cooler, ma być oferowany w zestawie z procesorami Intel Alder Lake-S o TDP na poziomie 65 oraz 35 W. Co ciekawe, widać na nim pasek LED, ale nie wiadomo, czy możliwe będzie ustawienie koloru. Nowe układy, razem z odświeżonym chłodzeniem, powinny zadebiutować 4 stycznia, w trakcie konferencji Intela na targach CES 2022.

Źródło zdjęć: Tester128 / Shutterstock.com, VideoCardz

Źródło tekstu: VideoCardz