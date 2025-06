Samsung przegrał z Motorolą? RAZR to podobno numer 1 wśród składaków

Motorola RAZR 60 i RAZR 60 Ultra

RAZR 60 to model, który łączy klasyczną formę z nowoczesną technologią, oferując użytkownikom kompaktowość i wygodę na co dzień. Z kolei RAZR 60 Ultra to flagowa propozycja tej serii, skierowana do najbardziej wymagających odbiorców. Wyróżnia się jeszcze większym ekranem zewnętrznym oraz szeregiem zaawansowanych funkcji, które sprawiają, że korzystanie ze smartfonu staje się jeszcze bardziej intuicyjne i wszechstronne. Oba telefony potwierdzają, że Motorola konsekwentnie rozwija rodzinę RAZR, odpowiadając na potrzeby współczesnych użytkowników i umacniając swoją pozycję wśród liderów rynku składanych smartfonów