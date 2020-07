Huion prezentuje tablety graficzne dla artystów: Kamvas 22 i Kamvas 22 Plus

Huion wprowadził na rynek dwa tablety piórkowe o przekątnej 21,5 cala – Kamvas 22 oraz bogatszą wersję Kamvas 22 Plus. Producent zachwala je jako narzędzia dla profesjonalnych twórców grafiki.

Jak przekonuje Huion, szczególnie godnym uwagi elementem obu modeli jest zastosowany w nich ekran. Model Kamvas 22 Plus, który wyposażony jest w ekran QD LCD, nie tylko blokuje niebieskie światło, ale także zapewnia zakres barw 140% sRGB i współczynnik kontrastu 1200:1. Do tego dzięki w pełni laminowanemu wyświetlaczowi ze szkła trawionego z powłoką antyodblaskową tablet stanowi interesującą propozycję dla zawodowych twórców, którzy mają wysokie wymagania co do wyświetlacza. Model Kamvas 22 wyposażony w matową folię antyodblaskową również skutecznie redukuje odbicia i pozwala użytkownikowi poczuć się tak, jakby rysował na papierze.

Zobacz: Samsung Galaxy Tab S7 – nowe rendery ujawniają wygląd tabletu

W przeciwieństwie do swoich poprzedników Kamvas 22 i Kamvas 22 Plus nie mają żadnych programowalnych fizycznych przycisków i pasków dotykowych. Zamiast tego dostępny jest schowany port USB-A, który umożliwia użytkownikom połączenie z dowolnymi peryferiami, w tym np. z klawiaturą dla projektantów. Kamvas 22 i Kamvas 22 Plus obsługują także połączenia z komputerami, tabletami i telefonami.

Zobacz: Wacom świętuje 35-lecie swojego istnienia. Oto przełomowe momenty w historii firmy

Oba tablety są wyposażone w najnowsze piórko cyfrowe PW517, które wykorzystuje technologię Huion PenTech 3.0, i zapewniają użytkownikom rysowanie bardziej zbliżone do rzeczywistego i precyzyjne. Kamvas 22 i Kamvas 22 Plus są również wrażliwe na 8192 poziomów nacisku, co pozwala na precyzyjną regulację grubości i nasycenia linii przy zmianie nacisku. Obsługując nachylenie piórka do 60°, Kamvas 22 i Kamvas 22 Plus pozwalają użytkownikom na bardziej energiczne cieniowanie i zastosowanie technik rysowania nieustępujących metodom tradycyjnym.

Zobacz: Wacom One to ekranowy tablet piórkowy dla początkujących. Można go podłączyć do telefonu

Zobacz: Rusza X edycja konkursu graficznego Zainspirowani Japonią, do wygrania monitor Eizo i tablet Wacomu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Huion / PR Newswire