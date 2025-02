Smartwatch na Walentynki: zadbaj o serce swoje i bliskich

Polacy nie badają serca, bo czują się dobrze

Nowoczesna technologia na straży zdrowia

Edukacja i świadomość kluczem do zdrowia

Nie mam wątpliwości, że dane zbierane przez smartwatche mogą stanowić wartościowe uzupełnienie tradycyjnych badań wykonywanych w gabinetach lekarskich. Z badania Huawei wynika, że 60% użytkowników mierzy tętno za pomocą swoich inteligentnych zegarków. Jednak w przypadku EKG te dane nie są tak dobre. Choć niemal połowa z nas deklaruje, że korzystałaby z funkcji EKG, gdyby była dostępna w ich zegarku, to w rzeczywistości wykonuje je 10% posiadaczy. Jest to spowodowane tym, że większość tego typu urządzeń nie posiada tej funkcji. Tym samym, jeśli chcemy efektywniej zadbać o swoje zdrowie, warto rozważyć bardziej zaawansowane modele zegarków. Jednak sam sprzęt to nie wszystko. Kluczowe jest także zbudowanie nawyku regularnego monitorowania. Jako kardiolog uważam, że powinniśmy uczyć pacjentów, jak świadomie korzystać z tych narzędzi i kiedy zgłaszać się na bardziej szczegółową diagnostykę. Smartwatche mogą być wsparciem, ale to my – lekarze i pacjenci – decydujemy, jak dobrze je wykorzystamy

Zachęcanie Polaków do regularnych badań, zwiększanie dostępu do nowoczesnych technologii i budowanie świadomości zdrowotnej mogą przyczynić się do poprawy kondycji serc całego społeczeństwa. Walentynki to doskonały moment, by zacząć dbać o serce – nie tylko to pełne uczuć, ale i to, które każdego dnia bije dla naszego zdrowia.