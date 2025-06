Nowy tablet Huawei zmierza do Polski. Odbierz prezent na premierę

Huawei kontynuuje ofensywę w segmencie premium, wprowadzając do Polski tablet, który ma szansę na nowo zdefiniować komfort pracy i rozrywki. Sercem nowego MatePada Pro 12.2" jest jego wyświetlacz – matowa matryca o imponującej jasności 2000 nitów ma zagwarantować doskonałą czytelność nawet w pełnym słońcu, eliminując jednocześnie uciążliwe odblaski.

To jednak nie wszystko. Producent postawił na wszechstronność, łącząc najwyższej jakości ekran z pojemną baterią oraz smukłą, kompaktową obudową. Dzięki temu urządzenie może się idealnie sprawdzić zarówno w podróży, jak i podczas stacjonarnej pracy. Komfort użytkowania podnosi dołączona do zestawu klawiatura z dużym, wygodnym gładzikiem, która zamienia tablet w pełnoprawne narzędzie do zadań biurowych.