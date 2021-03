Nowości Huawei: Huawei MateBook D 16 i monitor za 1 zł

Huawei zaprezentował właśnie laptopa MateBook D16 – 16-calowego, zaskakująco lekkiego laptopa do codziennych zadań, a także zestaw Wi-Fi Mesh, powiększający zasięg sieci bezprzewodowej w domu. Zestaw uzupełnia… monitor.

Huawei MateBook D 16 i nowy monitor Huawei

Huawei MateBook D 16 łączy duży ekran i pełnowymiarową klawiaturę z czytnikiem linii papilarnych, nowoczesnymi złączami i kompaktową obudową. Laptop ma 18,4 mm grubości i waży zaledwie 1,73 kg. Na bokach znalazły się dwa porty USB-C i dwa porty USB-A, do tego HDMI i gniazdo słuchawkowe. Tradycyjnie laptop ma kamerkę chowaną między klawiszami numerycznymi. Nie zabrakło Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.1.

Sercem komputera jest AMD Ryzen 4000 H-Series ze zintegrowaną kartą Radeon. Za chłodzenie odpowiadają dwa wentylatory Huawei Shark Fin. Towarzyszy mu ekran 16,1 cala IPS Full HD o jasności 300 nitów z certyfikowanym systemem ochrony wzroku. Ponadto w środku znalazło się 16 GB pamięci DDR4 3200 MHz oraz dysk SSD NVMe PCIe o pojemności 512 GB. Jest tu też oczywiście podwójny mikrofon, który spełni wymagania telekonferencji. Akumulator o pojemności 56 Wh wystarczy na 9,5 godziny oglądania filmów. Więcej o nim dowiesz się z recenzji, ale już teraz powiem, że wypadł bardzo dobrze.

Warto też zwrócić uwagę na możliwości współpracy laptopa Huawei MateBook D 16 z telefonami Huawei. Pod touchpadem znajduje się moduł NFC, pozwalający na połączenie między urządzeniami. W efekcie można uruchomić do 3 aplikacji z Androida w okienkach na komputerze. Połączenie jest w pełni bezprzewodowe.

MateBook D 16 został wyceniony na 3999 zł. Jest dostępny w sprzedaży od dziś.

Jeśli kupisz go przed 2 kwietnia, dostaniesz za 1 zł kolejny nowy produkt Huawei – monitor. Huawei Display 23,8 cala to skromny, biurowy monitor FullHD z matową matrycą i certyfikowaną ochroną wzroku. Z tyłu znajdują się złącze HDMI i VGA.

Monitor Huawei Display 28,3 kupowany samodzielnie kosztuje 699 zł.

Warto wiedzieć, że jeśli kupisz laptopa na Huawei.pl, zostanie on objęty 3-letnią gwarancją. Jeśli zamówienie zostanie opłacone przed 12:00, sprzęt ze sklepu dojedzie do nas już następnego dnia. Na zwrot masz 15 dni i nikt nie będzie pytał o powód.

Zobacz: Huawei P50 dopiero w maju

Zobacz: Huawei MateBook D 16 - świetny laptop w rozsądnej cenie

Huawei Wi-Fi Mesh: Wi-Fi na 320 metrów kwadratowych

Huawei wprowadził do oferty także zestaw urządzeń typu Mesh, mający poszerzyć zasięg Wi-Fi. Tym sprzętem powinni zainteresować się posiadacze dużych mieszkań albo domów. Zasięg można „rozciągnąć” nawet na 320 metrów kwadratowych, a proces ten jest banalnie prosty. Co ciekawe, w tym zestawie nie ma stacji „głównej” – urządzenia same odnajdują połączenie z domowym routerem i ustalają schemat pracy w sieci. Nie zabrakło takich dodatków jak Wi-Fi dla gości i ochrona przed atakami.

W Polsce są dostępne dwa warianty tego produktu:

zestaw z dwiema satelitami kosztuje 699 zł,

zestaw z trzema satelitami kosztuje 999 zł.

Źródło zdjęć: Huawei, wł.

Źródło tekstu: wł.