Huawei MateBook D 14 debiutuje w Polsce w odświeżonej wersji

Huawei wprowadził na polski rynek odświeżaną wersję swojego popularnego laptopa. W promocji na start MateBook D 14 2024 jest oferowany w niższej cenie.

Odświeżony Huawei MateBook D 14 2024 napędzany jest lepiej zoptymalizowany procesorem niż w poprzedniej wersji. Intel Core i5 13. generacji z serii H, ze zintegrowanym układem graficznym Intel UHD Graphics, jest wspierany przez 16 GB szybszej pamięci RAM, dzięki czemu umożliwia płynniejszą pracę w wielu aplikacjach jednocześnie. Laptop został także wyposażony w dysk SSD o pojemności 512 GB oraz mocną antenę Huawei Metaline, która zwiększa zasięg sieci Wi-Fi nawet do 270 m.

Odporna metalowa obudowa chroni urządzenie przed uszkodzeniami w trakcie transportu i użytkowania. Waży ono 1,39 kg i mierzy 15,9 mm grubości, dzięki czemu powinno bez problemu zmieści się do plecaka czy większej torebki.

Do dyspozycji mamy tu 14-calowy wyświetlacz IPS FullView FHD o proporcjach 16:10 (1920x1200 pikseli, 161 ppi), który dokładnie odwzorowuje detale oraz kolory. Matryca pokryta jest powłoką antyrefleksyjną i osiąga maksymalną jasność do 300 nitów i kontrast 1200:1. Zastosowany tryb ochrony oczu skutecznie filtruje szkodliwe dla wzroku niebieskie światło, co zostało potwierdzone certyfikatem TÜV Rheinland, a także redukuje negatywny wpływ migotania obrazu. Dzięki temu można pracować dłużej bez uczucia dyskomfortu. Huawei MateBook D14 2024 jest zasilany akumulatorem o pojemności 56 Wh, co umożliwia na przykład do 13 godzin ciągłego odtwarzania wideo. W razie czego akumulator można szybko podładować z mocą 65 W.

Huawei MateBook D 14 2024 został wyposażony w bogaty zestaw portów. Do dyspozycji jest USB-C obsługujące ładowanie, przesyłanie obrazu oraz transmisję danych, a także złącze audio Jack 3,5 mm, USB 3.2, USB 2.0 oraz HDMI. Do laptopa można więc podłączyć niemal każde urządzenie i to bez przejściówek. Funkcja Huawei Super Device pozwala bezprzewodowo połączyć inne sprzęty Huawei (smartfon, tablet czy monitor) z laptopem za pomocą jednego dotknięcia. Dzięki temu można nagrywać zawartość ekranu komputera, przeciągać dowolny tekst lub obraz do schowka SuperHub, a potem przenosić i udostępniać pliki pomiędzy połączonymi urządzeniami. Na ekranie laptopa można również wyświetlić interfejs smartfonu i obsługiwać oba urządzenia jednocześnie za pomocą klawiatury i myszy.

MateBook D 14 2024 ma kamerę 720p z trybami wideokonferencyjnymi, które sprawią, że podczas ważnych rozmów online użytkownik będzie mógł zaprezentować się z najlepszej strony. Tryb Beauty podkreśli to, co najlepsze i zamaskuje niedoskonałości na przykład po nieprzespanej nocy, a FollowCam automatycznie wyśrodkowuje użytkownika w kadrze, dzięki czemu będziemy zawsze w centrum uwagi. Eye Contact podczas połączeń wideo imituje naturalny kontakt wzrokowy, pozwala na korzystanie z notatek i sprawianie wrażenia w pełni przygotowanego. Natomiast wirtualne tło zapewni zwiększoną ochronę prywatności.

Dostępność, cena i promocja na start

Huawei MateBook D 14 2024 w wersji z procesorem Intel Core™ i5 13420H oraz 16 GB RAM-u i dyskiem 512 GB trafił został wyceniony w Polsce na 3699 zł (cena sugerowana). Do 30 czerwca 2024 roku obowiązywać będzie oferta premierowa, w ramach której rekomendowana cena laptopa została obniżona o 300 zł.

Urządzenie będzie można kupić u partnerów biznesowych producenta: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom i Komputronik. Laptop można również nabyć na huawei.pl oraz w strefie marki na Allegro.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Huawei

Źródło tekstu: Huawei