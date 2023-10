Przenośny komputer? Laptop to nie jest jedyne wyjście

Przenośny komputer nie musi być laptopem. HP ma nowy pomysł na mobilny komputer osobisty.

Komputer, który można przenosić, nieodłącznie kojarzy się z laptopem, ale to nie jest jedyna droga. HP zaprezentował właśnie przystępny cenowo model HP Envy Move, który zrywa z przyjętą konwencją. To urządzenie typu AiO (wszystko w jednym), wyposażone we własny akumulator. Projektanci pomyśleli też o wygodnych nóżkach, rączce do łatwego przenoszenia, a z tyłu umieścili kieszonkę na bezprzewodową klawiaturę z touchpadem.

HP Envy Move. Stworzony, by go nosić

HP Envy Move został wyposażony w ekran dotykowy o przekątnej 23,8 cala, całość waży 4 kg. Składane nóżki pozwalają postawić go na dowolnej powierzchni i dostosować kąt widzenia. Sprawdzi się na biurku, na podłodze, na blacie kuchennym, półce i wszędzie tam, gdzie znajdzie się dla niego płaska powierzchnia.

Wbudowany akumulator HP Envy Move pozwoli na około 4 godziny pracy bez ładowarki. Bazowa konfiguracja składa się z procesora Intel 13. generacji, konkretnie Core i5-1355U, i zintegrowanego układu graficznego, do tego dołożono 16 GB RAM-u i dysk SSD – tu można wybrać do 1 TB. Na bokach obudowy znajdziemy złącza HDMI, USB-A i USB-C. Do wyboru są też układy sieciowe Wi-Fi6 i Wi-Fi 6E. Nad ekranem znajduje się webcam z obsługą autoryzacji Windows Hello i fizyczną zasłonką.

Cena HP Envy Move startuje od 899,99 USD.

