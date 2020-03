Hama FC-10C Flex - uchwyt do telefonu i ładowarka indukcyjna w jednym

Hama rozszerza swoją ofertę o uchwyt samochodowy do telefonu z funkcją ładowania bezprzewodowego w standardzie Qi. Urządzenie to może się przydać każdemu, kto dużo czasu spędza w trasie.

Hama FC-10C Flex to urządzenie łączące w sobie funkcje ładowarki indukcyjnej do smartfonu i uchwytu samochodowego. Wystarczy podłączyć ładowarkę do USB, a zasilanie rozpocznie się automatycznie za każdym razem, gdy umieścimy odpowiedni telefon w uchwycie. Dzięki specjalnym silikonowym rolkom można to zrobić jedną ręką. Uchwyt mocuje się do kratki wentylacyjnej.

Całość ma kompaktową budowę, dzięki czemu zajmuje niewiele miejsca i nie ogranicza widoczności. Szczęki mocujące są regulowane i pasują do smartfonów o szerokości z przedziału 6,5 - 8,5 cm. Dzięki przegubowi kulowemu można dopasowywać kąt nachylenia urządzenia do swoich aktualnych potrzeb. Uchwyt zapewnia stabilne mocowanie smartfonu podczas zasilania, a silikonowe wkładki zabezpieczają go przed zarysowaniami i uszkodzeniami. Dodatkowo Hama FC-10C Flex ma diodę funkcyjną LED, która informuje o stanie urządzenia.

Najnowsze rozwiązanie od Hamy niweluje konieczność posiadania kilku akcesoriów samochodowych czy też rozplątywania kabla standardowej ładowarki. Połączenie funkcjonalności wspomnianych urządzeń może być dobrym rozwiązaniem dla każdego kierowcy.

Produkt dostępny jest już w sprzedaży, a jego cena to około 109 zł. Więcej informacji można znaleźć na stronie pl.hama.com.



Źródło tekstu: Hama