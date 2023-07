Rewolucja w komputerach kwantowych. Sekundy zamiast lat na obliczenia

Google dokonał rewolucji w komputerach kwantowych. Nowa maszyna znacząco przewyższa możliwościami dzisiejsze superkomputery.

Google twierdzi, że udało im się opracować rewolucyjny komputer kwantowy, który w ciągu sekund jest w stanie wykonać obliczenia, zajmujące dzisiejszym superkomputerom nawet dziesiątki lat. Maszyna ma być jeszcze lepsza niż ogłoszona w 2019 roku, kiedy to Google miał osiągnąć supremację kwantową.

Komputer kwantowy Google

Supremacja kwantowa to moment, w którym komputery opierające się na szczególnych stanach fizyki kwantowej przewyższą pod względem możliwości dzisiejsze superkomputery.

Google twierdzi, że ten przełom udało się osiągnąć już w 2019 roku za sprawą urządzenia składającego się z 53 kubitów. Konkurencja nie była aż tak optymistyczna, twierdząc, że amerykański gigant znacząco przecenia możliwości swojego komputera.

Dzisiaj Google dysponuje jeszcze potężniejszą maszyną, która składa się z 70 kubitów. Mogłoby się wydawać, że różnica między 53 a 70 nie jest wielka, w praktyce moc rośnie w tym przypadku wykładniczo. Oznacza to, że nowy komputer kwantowy jest 241 mln razy szybszy niż jego poprzednik z 2019 roku.

Co to oznacza? Superkomputer Frontier potrzebowałby około 6,18 sekund na wykonanie obliczenia, które komputer kwantowy z 2019 roku wykonywał momentalnie. W przypadku maszyny z 70 kubitami dzisiejszy superkomputer potrzebowałby już 47,2 lat, aby jej dorównać.

Chociaż eksperci chwalą Google za osiągnięcie i tym razem nie wątpią, że osiągnęliśmy moment supremacji kwantowej, to jednocześnie wciąż pozostają ostrożni. Sebastian Weidt, dyrektor generalny Universal Quantum zauważa, że o ile demonstracja Google jest imponująca, to jest to osiągnięcie akademickie, które nie ma praktycznych zastosowań w świecie rzeczywistym.

Naprawdę musimy przejść do użytkowych komputerów kwantowych – ery, w której komputery kwantowe z wieloma tysiącami kubitów faktycznie zaczną dostarczać społeczeństwu wartość w sposób, w jaki klasyczne komputery nigdy nie będą w stanie.

- powiedział Sebastian Weidt, dyrektor generalny Universal Quantum.

Źródło zdjęć: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Źródło tekstu: The Telegraph