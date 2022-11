Morderczy wynalazek. Wkładasz na głowę i umierasz

Założyciel Oculus VR — Palmer Luckey — pokusił się o szokujący wynalazek. Stworzył gogle wirtualnej rzeczywistości, które zabijają noszącego w razie śmieci w grze.

Palmer Luckey to oryginalny założyciel Oculus VR, który ostatecznie sprzedał firmę Facebookowi. Od tamtego czasu pracuje głównie dla rządu, ale nie porzucił swoich pomysłów związanych z wirtualną rzeczywistością. Jego najnowszy pomysł jest szokujący, ponieważ może doprowadzić do śmierci użytkownika.

Mordercze gogle VR

Na swoim blogu Palmer Luckey przypomniał, że 6 listopada 2022 roku doszło do incydentu w anime o nazwie Sword Art Online. Jeśli nie oglądaliście, to musicie wiedzieć, że tysiące graczy zostało uwięzionych w grze VR. W razie spadku punktów życia do zera ich mózgi miały być bombardowane falami, prowadzącymi ostatecznie do prawdziwej śmierci.

To właśnie ta koncepcja skłoniła go do prac nad goglami wirtualnej rzeczywistości, które — w przypadku śmierci w grze — mają uśmiercić ich nosiciela.

Dobrą wiadomością jest to, że jesteśmy w połowie drogi do stworzenia prawdziwego NerveGear (red. tak nazywał się sprzęt do VR ze Sword Art Online). Zła wiadomość jest taka, że do tej pory odkryłem tylko tę połowę, która cię zabija. Idealna połowa gogli VR jest wciąż lata stąd.

- napisał Palmer na swoim blogu.

Założyciel Oculusa przyznał, że jest mądrym gościem, ale nie jest w stanie stworzyć gogli, które zabijałyby w taki sam sposób, jak w przywoływanym anime, a przynajmniej bez podłączania ich do ogromnego urządzenia. Zamiast tego postawił na trzy ładunki, które mają fizycznie uszkodzić mózg użytkownika. Dodatkowo pracuje nad mechanizmem, który uniemożliwiłby zniszczenie gogli lub uratowanie gracza przez strasznym losem.

Twórca sam jeszcze nie wypróbował gogli z oczywistych względów. Przyznał jednak, że to prawdopodobnie pierwsze urządzenie tego typu, ale jego zdaniem na pewno nie ostatnie.

