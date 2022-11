Żabka - trwa atak na klientów. Mały błąd i cię mają

Klienci sklepów Żabka mogą paść ofiarą nowego oszustwa. Szczególnie mocno narażone mogą być osoby młodsze.

Przemek Gdański wrzucił na LinkedIn zrzuty ekranów z SMS-ami, które są nowym rodzajem oszustwa. Tym razem jest ono wymierzone w klientów sieci Żabka i — jak zauważa sam autor — mogą być one niebezpieczne przede wszystkim dla osób młodszych.

Oszustwo na kupon do Żabki

Oszustwo nie jest szczególnie wymyślne. Prawdopodobnie nie jest też precyzyjnie skierowane w osoby, które rzeczywiście korzystają z oferty Żabki. Podejrzewam, że to masowo wysyłane wiadomości z nadzieją, że ktoś się nabierze. Pomimo tego takie SMS-y mogą okazać się bardzo skuteczne, szczególnie wśród osób młodszych.

Wiadomości są bardzo proste. Informują o możliwości odebrania kuponu do Żabki. Wystarczy tylko kliknąć przesłany link. Nie trzeba być geniuszem, aby domyślić się, co znajduje się na ukrytej pod nim stronie internetowej. Ta zapewne służy do wyłudzania danych np. poprzez fałszywą stronę z płatnościami. Na pierwszy rzut oka wiadomość może wyglądać niewinnie i dlatego należy ostrzec innych przed tego typu machlojkami.

Źródło zdjęć: Longfin Media / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Przemek Gdański (LinkedIn)