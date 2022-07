GIGABYTE oszalało? Tajwański monitor wielkości telewizora

Lubisz grać z kanapy? Szukasz jednego ekranu do konsoli i komputera? Marzy Ci się rozdzielczość 4K? Do wszystkich tych podpunktów pasuje najnowszy monitor GIGABYTE S55U.



Chyba wszyscy zdążyli już zauważyć trwający od dawna trend na rosnące ekrany smartfonów. Dla jednych to zbawienie bo oznacza większe pole robocze, dla innych zaś utrapienie - zwłaszcza posiadaczy małych dłoni i krótki palców. Wygląda jednak na to, że motto "większy, znaczy lepszy" dociera do innych gałęzi rynku.

GIGABYTE kusi rozdzielczością 4K i odświeżaniem 120 Hz

Tajwańska firma GIGABYTE założona w 1986 roku i specjalizująca się w sprzętach dla graczy poinformowała o rozszerzeniu swojego portfolio. Mowa o nowym monitorze 4K, który jest prawdziwym gigantem i oferuje kilka niestandardowych funkcji. Pojawia się wręcz pytanie czy to już nie telewizor?

GIGABYTE S55U to 54,6-calowy monitor o wymiarach 1232 x 309 x 749 (szerokość x głębokość x wysokość) milimetrów i wadze 18,1 kilogramów, licząc wraz z podstawą. Mamy tutaj do czynienia z matrycą typu VA o rozdzielczości 4K (3840 x 2160 pikseli), częstotliwości odświeżania do 120 Hz i czasie reakcji (GtG) 2 ms.

Kontrast to 5000:1, typowa jasność to 500 cd/m², a a szczytowa jasność sięga do 1500 cd/m². Producent deklaruje pokrycie palety barw sRGB w 140% oraz DCI-P3 w 96%, co jest naprawdę niezłym wynikiem. Pozwala to też spełnić wymogi standardu HDR10+.

Oczywiście nie mogło zabraknąć tutaj dwóch wbudowanych głośników 10 W z obsługą Dolby Atmos i DTS HD. Gracze z pewnością docenią też technologię synchronizacji obrazu FreeSync Premium, a pozostali użytkownicy system Android TV wraz z aplikacjami takimi jak YouTube czy Netflix.

Panel I/O gości dwa HDMI 2.1, dwa HDMI 2.0, jedno USB 3.2 Gen 1, jedno USB 2.0, złącze słuchawkowe i port RJ-45 dla przewodu sieciowego. Fani łączności bezprzewodowej mogą skorzystać z WiFi 802.11 ac 2.4/5 GHz i Bluetooth. Szkoda, że zabrakło złącza DisplayPort.

Data premiery i cena za GIGABYTE S55U nie zostały zdradzone. Tanio jednak z pewnością nie będzie skoro wcześniejszy, 43-calowy model kosztował około 4399 złotych. No i powraca wcześniejsze pytanie czy to nadal jest monitor? Patrząc zarówno na przekątną, jak i obecność Android TV wydaje się być to już po prostu gamingowym telewizorem. Ale na tym rynku GIGABYTE jest nieobecny i trudno byłoby im się wybić...

Źródło zdjęć: GIGABYTE

Źródło tekstu: oprac. własne