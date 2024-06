Gigabyte prezentuje nową kartę graficzną. Jeden szczegół ją wyróżnia

Firma Gigabyte zaprezentowała nową kartę graficzną z serii GeForce RTX 4070 Ti Super. Model nazywa się WindForce Max i jeden szczegół wyróżnia go na tle konkurencji.

Powoli zbliżamy się do premiery nowej generacji kart graficznych. Pomimo tego partnerzy NVIDII cały czas wprowadzają na rynek nowe konstrukcje z serii GeForce RTX 40. Najnowszym modele jest Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super WindForce Max, który ma jeden ciekawy szczegół.

Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super WindForce Max

Nowa karta graficzna Gigabyte'a to tzw. model podkręcony. Zegar GPU w trybie Boost osiąga częstotliwość 2655 MHz, czyli o 45 MHz wyższy niż w konstrukcjach referencyjnych. To powinno przełożyć się na trochę lepszą wydajność.

Pozostała specyfikacja jest standardowa. Karta wykorzystuje rdzeń AD103-275, który oferuje 8448 jednostek CUDA. Do tego dochodzi 16 GB pamięci GDDR6X na 256-bitowej szynie. Ich przepustowość to 672,3 GB/s. TGP karty powinno być zbliżone do modeli referencyjnych i wynieść około 285 W.

To, co kartę wyróżnia, to schowana wtyczka zasilania 12V-2×6. Tą wpina się nie od góry karty graficznej, a od boku. Dzięki temu trochę łatwiej poprowadzić przewody. Jednak przede wszystkim nie trzeba martwić się o brak miejsca między kartą a ścianką obudowy, co może doprowadzić do zbyt dużego wygięcia kabla i ewentualnej usterki (przy nieuwadze użytkownika).

Dodatkowo model Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super WindForce Max oferuje imponujące chłodzenie, składające się z trzech wentylatorów, z których środkowy kręci się w odwrotnym kierunku do zewnętrznych. Ma to poprawiać przepływ powietrza i pozytywnie wpływać na temperatury. Do tego dochodzi sporych rozmiarów radiator, 9 ciepłowodów oraz miedziana podstawka, stykająca się bezpośrednio z rdzeniem karty. Całość ma wymiary 331 × 136 × 55,5 mm, więc konstrukcja zajmuje 3 sloty w obudowie komputera.

Cena za ten model nie jest jeszcze znana.

Zobacz: Intel zostaje w tyle za konkurencją. Firma opóźnia swoje plany

Zobacz: Nowy procesor AMD Strix Point przetestowany. Spełnia obietnice

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Gigabyte

Źródło tekstu: wccftech