Nowy procesor AMD Strix Point przetestowany. Spełnia obietnice

W sieci pojawiły się pierwsze testy procesora AMD Ryzen AI 9 365. Wyniki pokazują, że spełnia on obietnice złożone przez Czerwonych.

Niedawno AMD zaprezentowało pierwsze procesory z serii Strix Point, które mają być wykorzystywane przede wszystkim w laptopach. Co prawda nie znamy jeszcze oficjalnej daty ich debiutu, ale pierwsze komputery powinny zagościć na sklepowych półkach najwcześniej w połowie lipca. Tymczasem jeden z użytkowników już teraz dotarł do takiego urządzenia i je przetestował.

Wydajność AMD Ryzen AI 9 365

Na pierwszy rzut AMD przygotowało dwa układy: mocniejszy Ryzen AI 9 HX 370 oraz słabszy Ryzen AI 9 365. To właśnie ten drugi miał zostać przetestowany przez Davida Huanga. Nie wiemy, czy był to model inżynieryjny, czy może już wariant, który trafi do użytkowników. Pomimo tego wyniki są ciekawe.

AMD Ryzen AI 9 365 ma osiągać taktowanie do 5,0 GHz na wydajnych rdzeniach Zen 5. Testy wykazały zegary na poziomie 4,8 GHz dla jednostek Zen 5 i 3,3 GHz dla energooszczędnych Zen 5c. Warto też wspomnieć, że testowany komputer wyposażony był w 32 GB pamięci LPDDR5X 7500 MT/s.

David Huang przeprowadził testy między innymi w programach Geekbench 5 oraz Geekbench 6. W pierwszym z nich wzrost wydajności IPC wynosił 17,6 proc. w teście jednordzeniowym. Z kolei w nowszej wersji, czyli Geekbench 6, poprawa to około 15 proc. Jest to zgodne z tym, co obiecywało AMD na swojej prezentacji, wspominają o średnio 16-procentowym wzroście wydajności względem Zen 4.

Zobacz: Nowe procesory AMD nie dla użytkowników Windowsa 10

Zobacz: Intel zostaje w tyle za konkurencją. Firma opóźnia swoje plany

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: VideoCardz