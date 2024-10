GeForce RTX 50 bez tajemnic. Co wiemy o nowych kartach?

Karty graficzne GeForce RTX 50 mają przed nami coraz mniej tajemnic. Jednak wciąż co do jednej kwestii nie ma zgody. Chodzi o datę premiery.

Premiera nowej generacji kart graficznych pod szyldem GeForce RTX 50 prawdopodobnie niczym nas nie zaskoczy. Liczne plotki zdradzają prawdopodobną specyfikację poszczególnych modeli i tutaj w większości przypadków jest zgoda. Natomiast nie ma jedności w kwestii ewentualnej daty premiery nowych GPU.

Co wiemy o kartach GeForce RTX 50?

Zacznijmy od specyfikacji poszczególnych modeli. Najmocniejszy GeForce RTX 5090 ma zaoferować aż 21760 jednostek CUDA, 32 GB pamięci GDDR7 o prędkości 28 Gbps (niektóre plotki mówią też o 32 Gbps). Dzięki 512-btowemu interfejsowi zaoferują one przepustowość na poziomie aż 1792 GB/s. TDP ma wynieść 600 W.

W przypadku GeForce RTX 5080 mowa o 10752 jednostkach CUDA, co stanowi aż 51-procentową redukcję względem mocniejszego modelu (w przypadku RTX 4090 i 4080 różnica wynosiła 40 proc.). Karta ma otrzymać 16 GB pamięci GDDR7 32 Gbps, co przy 256-bitowej magistrali da przepustowość wynoszącą 1024 GB/s. TGP to z kolei 400 W.

Znamy też prawdopodobną, ale tylko częściową specyfikację modelu GeForce RTX 5070. Te ma być wyposażony w 12 GB pamięci GDDR7 28 Gbps o przepustowości 672 GB/s. Wiadomo też, że TDP prawdopodobnie wyniesie 250 W. Natomiast nic nie wiadomo o liczbie rdzeni CUDA.

Wszystkie karty z serii GeForce RTX 50 będą zgodne ze standardem PCIe 5.0. Zaoferują też złącza DisplayPort 2.1a o pełnej przepustowości 80 Gbps. Zasilane będą za pomocą pojedynczego złącza 12V-2×6. Wyjątek mają stanowić najmocniejsze, podkręcone warianty, które mogą mieć nawet dwie takie wtyczki. Mówi się też o nowej, 14-warstwowej płytce PCB z usprawnionym integracją sygnały między GPU a pamięciami VRAM.

A co z premierą? Początkowo mówiło się, że w tym roku zadebiutują dwa modele: RTX 5090 oraz RTX 5080. Później pojawiły się informacje, że słabszy wariant trafi do sklepów jako pierwszy, a dopiero potem najmocniejszy model. Teraz większość źródeł twierdzi, że premiera jednak została przełożona na 2025 rok i karty zostaną oficjalnie zaprezentowane na CES 2025. Jak będzie naprawdę? To się dopiero okaże.

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)

Źródło tekstu: wccftech