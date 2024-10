Znamy specyfikację GeForce RTX 5080. Robi wrażenie

W sieci pojawiła się prawdopodobna specyfikacja karty graficznej GeForce RTX 5080. Konstrukcja zaskakuje, ale pozytywnie. Szykuje się wydajny model.

Prawdopodobnie już na początku 2025 roku, na targach CES w Las Vegas, NVIDIA zaprezentuje nową generację kart graficznych. Tradycją już jest, że Zieloni w pierwszej kolejności wprowadzają do sprzedaży najmocniejsze modele. Jednym z nich będzie GeForce RTX 5080, którego specyfikację właśnie poznaliśmy. Jeśli plotki są prawdziwe, to karta w jednym aspekcie mocno zaskakuje, ale na szczęście pozytywnie.

Specyfikacja GeForce RTX 5080

Według najnowszych pogłosek karta graficzna GeForce RTX 5080 będzie bazować na układzie GB203, który zaoferuje między innymi 10752 jednostki CUDA. To o 11 proc. więcej niż w poprzedniku, czyli modeli RTX 4080. W połączeniu z nową architekturą powinno się to przełożyć na przyzwoity wzrost wydajności.

Jednak nie to jest najbardziej zaskakujące. GeForce RTX 5080 ma być wyposażony w 16 GB pamięci GDDR7 o szybkości aż 32 Gbps. W połączeniu z 256-bitową szyną dałoby to przepustowość na poziomie 1 TB/s. Dla porównania RTX 4080 osiągał na tym polu 736 GB/s, więc różnica jest znacząca. To o tyle zaskakujące, że GeForce RTX 5090 ma korzystać z wolniejszych modułów 28 Gbps. Co prawda przy 512-bitowej magistrali nadal da to dużo wyższą przepustowość, ale nie zmienia to faktu, że to jednak trochę dziwne.

Według plotek TBP (Total Board Power) karty GeForce RTX 5080 ma wynieść 400 W, czyli o 25 proc. więcej niż w RTX 4080. To oznacza wyższą wydajność, ale przy większy zapotrzebowaniu na energię.

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)

Źródło tekstu: wccftech