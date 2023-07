GeForce RTX 4060 Ti 16 GB. Znamy datę premiery

W lipcu zadebiutuje kart graficzna GeForce RTX 4060 Ti z 16 GB pamięci VRAM. Poznaliśmy prawdopodobną, dokładną datę.

NVIDIA już kilka tygodni temu zapowiedziała trzy karty graficzne z serii RTX 4060. Jako pierwszy zadebiutował wariant RTX 4060 Ti. Po nim przyszła pora na zwykłego RTX-a 4060. Natomiast w lipcu zadebiutuje jeszcze GeForce RTX 4060 Ti z 16 GB pamięci VRAM. Wiemy już, kiedy dokładnie to prawdopodobnie nastąpi.

Premiera GeForce RTX 4060 Ti 16 GB

Z najnowszych informacji dowiadujemy się, że premiera karty GeForce RTX 4060 Ti w wersji z 16 GB pamięci VRAM zaplanowana jest prawdopodobnie na 18 lipca. Tego dnia modele stworzone przez partnerów NVIDII (nie będzie wersji Founders Edition) trafią na sklepowe półki. Tym samym dzień wcześniej, czyli 17 lipca, powinny ukazać się testy modeli referencyjnych.

GeForce RTX 4060 Ti 16 GB to dokładnie ten sam model, co zwykły GeForce RTX 4060 Ti. Jedyna różnica to podwojenie pamięci VRAM z 8 do 16 GB. Pozostała specyfikacja jest dokładnie taka sama. Karta ma kosztować 499 dolarów, co przekłada się na kwotę 2599 zł w Polsce. Jednak biorąc pod uwagę niskie zainteresowaniem nowymi modelami, możemy spodziewać się trochę niższych kwot.

