Pasywnie chłodzony GeForce RTX 3080 wygląda komicznie

Czy da się pasywnie schłodzić kartę graficzną GeForce RTX 3080? Pewnie się da, ale będzie to wyglądało komicznie.

GeForce RTX 3080 to jedna z najmocniejszych kart graficznych z architekturą Ampere. Oznacza to, że w trakcie pracy generuje dużo ciepła, które trzeba efektywnie odprowadzać. Najłatwiej zrobić to za pomocą cieczy lub wentylatorów, ale okazuje się, że chłodzenie pasywne prawdopodobnie też da radę, co nie oznacza to, że ma sens.

Pasywnie chłodzony GeForce RTX 3080

Jeden z użytkowników Reddita postawił sobie za cel pasywne schłodzenie karty GeForce RTX 3080 Founders Edition. Nie jest to zadanie łatwe i tak naprawdę wciąż nie zostało zrealizowane, ale projekt wciąż żyje. Jedno jest pewne, grafika w takiej formie raczej nie zmieści się do żadnego komputera.

Everynametaken9, bo taki nick ma na Reddicie bohater dzisiejszej historii, wykorzystał sporo elementów, aby pasywnie schłodzić tak mocne GPU. Za podstawę posłużył ogromnym kawałek miedzi o wymiarach około 5 × 7,5 × 30,5 cm. Do niego przymocował aż 10 radiatorów, które normalnie służą do chłodzenia procesorów. Czy to działa? Nie wiemy, bo jak na razie nie pochwalił się efektami.

Niestety, takie rozwiązanie zapewne nie będzie ani specjalnie efektywne, ani praktyczne. Odległości pomiędzy poszczególnymi elementami są tak duże, że trudno o skuteczne przenoszenie ciepła. Poza tym całość waży tyle, że prawdopodobnie złamałoby płytkę PCB, gdyby próbować kartę przymocować do płyty głównej. Pomimo tego czekam na zakończenie projektu i ostateczne efekty.

Zobacz: Samsung pokaże nowe pamięci do kart graficznych. Nadchodzi GDDR7

Zobacz: Kupiłeś taką kartę graficzną? Szybko zaktualizuj BIOS

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Reddit (Everynametaken9)

Źródło tekstu: wccftech