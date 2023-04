Zdradliwa elektronika. Przez ten sprzęt najczęściej trafiamy do lekarza

Analitycy z Electronic Hub przeanalizowali, jakie urządzenia powodują najwięcej urazów u ludzi. Na liście znalazło się 27 pozycji. Wiele to sprzęt popularny również w Polsce.

Elektronika jest obecnie nieodzowną częścią życia każdego człowieka. Niemal w każdym domu znajdziemy liczne telefony, komputery, telewizory, inteligentne AGD czy konsole do gier. To oczywisty znak czasu, ale też ryzyko urazów, które jeszcze kilkanaście lat temu mogłyby się wydawać nie do pomyślenia.

Analitycy z Electronic Hub, korzystając z bazy National Electronic Injury Surveillance System (NEISS), przeanalizowali to, które urządzenia są najczęściej przyczyną urazów u człowieka i jakie to są urazy.

Najniebezpieczniejsze są smartfony

Na pierwszym miejscu wśród najniebezpieczniejszych urządzeń znalazły się smartfony, które do wizyty u lekarza zmuszają średnio 34,5 tys. Amerykanów na rok. Najczęściej zgłaszanym medykom problemem jest odczuwanie napięcia oraz ból w okolicach szyi, powstałe w efekcie zbyt długiego wpatrywania się w ekran.

Pisanie na telefonie może doprowadzić też do zapalenia ścięgien nadgarstka lub nadwyrężenie kciuka. W efekcie długotrwałego korzystania z urządzeń można nabawić się także zespołu cieśni nadgarstka, objawiającego się mrowieniem lub bólem palców a także nadgarstka. Innym zgłaszanym problemem jest suchość gałki ocznej i towarzyszący temu ból oczu.

Gracze na podium, ale pecet lepszy niż konsola

Druga lokata przypadła telewizorom, z wynikiem nieco ponad 30,4 tys. urazów rocznie, a trzecia – grom wideo oraz konsolom (22,6 tys. urazów). Nadużywanie kontrolerów gier, według danych z NEISS, prowadzi najczęściej do nadwyrężenia nadgarstka oraz obrzęku palców. W efekcie grania nierzadko dochodzi także do obtarć i stłuczeń części ciała.

Badanie zamieszczone w czasopiśmie Pediatrics wykazało, że urazy związane z granie były najczęściej związane z użytkowaniem konsol takich jak Xbox i PlayStation. A statystycznie łatwiej o kontuzję, gdy gramy przy użyciu pada, a nie na myszce oraz klawiaturze.

Pilot od telewizora też może być groźny

Czwarte miejsce w spisie zostało przyporządkowane do użytkowania komputerów (17,5 tys. przypadków), a piąte do urazów powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania baterii (16,3 tys.). Szóste miejsce zajmują problemy medyczne związane z używaniem pilota do telewizora. Co ciekawe, tutaj najpowszechniejszym przypadkiem są połknięcia baterii wyjętej z pilota przez dzieci.

Następne miejsca, od siódmej do dziesiątej pozycji, na liście zajmują: wtyczki (4,13 tys.), głośniki (4,05 tys.), ładowarki (2,4 tys.) oraz papierosy elektroniczne (1,9 tys.). Do ostatniej kategorii zaliczane są choroby płuc wywołane paleniem papierosów elektrycznych, ale też uszkodzenia twarzy wynikłe z wybuchu urządzenia.

Cała lista zawiera spis 27 urządzeń elektrycznych. Z ciekawszych pozycji wymienić można okulary VR, które zajmują miejsce 13. oraz drony plasujące się na 17. pozycji. Gogle wirtualnej rzeczywistości przyczyniają się najczęściej do potknięć oraz stłuczeń, a w poważniejszych przypadkach złamań kończyn.

Źródło zdjęć: aPhoenix / Shutterstock

Źródło tekstu: Digital Information World, oprac. własne