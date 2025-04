Dziś tę klawiaturę kupisz za ¾ jej ceny bazowej. Jest idealna dla fana RGB

TRUST GXT833 Thado TKL

Mamy tu do czynienia z klawiaturą przewodową, co raczej nie stanowi problemu: w końcu podpina się ją do PC-ta, który jest klasą sprzętu niesłynącą z mobilności. Sama klawiatura ma podstawkę, która podnosi jej górną krawędź w górę. Dzięki antypoślizgowym nóżkom stoi stabilnie na biurku, nie ślizgając się na blacie. Na pochwałę zasługuje także jej spód wykonany z blachy. Podnosi to jej wytrzymałość, oraz stabilność pracy. W oczy najmocniej rzuca się natomiast bardzo mocne podświetlenie strefowe. A wszystko to za jedyne 74 złote.