Sabrent wydał nową rakietę. Jest mała i wydajna

Amerykański producent SSD rozszerzył swoje portfolio o modele w małym formacie. Mimo wszystko kuszą one wysoką wydajnością i długą gwarancja.

Popularność Valve Steam Deck sprawiła, że na rynku ciągle przybywa przenośnych konsol. Do tej pory dostaliśmy już ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go, MSI Claw oraz całe zatrzęsienie propozycji od mniej znanych w Polsce chińskich producentów. Wiele firm zapowiedziało też, że szykuje już odświeżone modele.

Sabrent oferuje aż 5 lat gwarancji

Oczywiście w handheldzie czy UMPC każdy milimetr jest na wagę złota. Dlatego często dysponują one wlutowaną pamięcią wewnętrzną albo sięgają po mniejsze SSD. W przypadku większości postawiono na format M.2230, ale np. Lenovo zdecydowało się na M.2 2242. I taki właśnie nośnik wydała firma Sabrent.

Sabrent Rocket Nano 2242 Gen 4 to niewielki SSD, który korzysta z kontrolera Phison E27T oraz pamięci 3D TLC NAND. Jest to konstrukcja pozbawiona DRAM, która korzysta z interfejsu PCI Express 4.0 x4. Co prawda producent nie zdradza konkretów na temat kości, ale pojawiają się plotki o użyciu Kioxia BiCS6.

Deklarowana wydajność sięga do 5000 MB/s dla odczytu i zapisu sekwencyjnego. To daleko od maksimum możliwości PCIe 4.0 x4, ale powinno wystarczyć większości użytkowników.

Na start Sabrent wypuszcza model o pojemności 1 TB, ale format M.2 2242 stwarza więcej miejsca dla pamięci NAND, a wiec w przyszłości dostaniemy zapewne jeszcze warianty 2 i 4 TB. Niestety sugerowana cena w Polsce nie została zdradzona. Wiemy jednak, że producent udziela 5 lat gwarancji.

