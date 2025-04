Dużo piszesz? Ta ergonomiczna klawiatura powstała z myślą o takich, jak Ty, a dziś jest w promocji

Oczywiście stąd wywodzi się sam układ QWERTY, ale nie tylko to mam na myśli. Także samo ułożenie klawiszy na typowej klawiaturze nie jest zbyt ergonomiczne. Tak naprawdę idealnie byłoby, gdyby były one ułożone na planie wycinka okręgu, którego środek stanowi nadgarstek dłoni wprowadzającej dany znak . Właśnie w nawiązaniu do takiego podejścia wyprofilowana jest klawiatura Keychron K15 Max , którą możecie dziś kupić w promocji za jedyne 299 zł .

Keychron K15 Max

Jest to ergonomiczna klawiatura mechaniczna z przełącznikami Low Profile Gateron Mechanical Red. Pozwala ona na łączność bezprzewodową zarówno za pomocą Bluetooth, jak i adaptera 2,4 GHz. Dużym plusem jest to, że ma ona dwa dedykowane profile: dla Windowsa i MacOS. Nawykli nabrane z jednego z układów przestają więc być problemem podczas korzystania na przemian z obydwu tych systemów. Jeśli natomiast korzystacie tylko z jednej platformy, to można dowolnie przemapować jeden z układów do innych zastosowań. A wszystko to za jedyne 299 zł.