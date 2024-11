Drałuj do Action. Te trzy nowości warto mieć

Sieć sklepów Action wprowadziła do swojej oferty trzy nowe urządzenia elektroniczne, które warto mieć. Wyróżniają się ceną i funkcjonalnością.

Dalsza część tekstu pod wideo

Bezprzewodowe słuchawki z ANC Fresh 'n Rebel za 85,95 zł — u innych kosztują 150 zł

Nie będę czarował, Fresh 'n Rebel nie jest topową marką w dziedzinie sprzętu audio. Holenderska firma skupia się na innym aspekcie — doskonałym stosunku ceny do jakości. Słuchawki, które właśnie pojawiły się ofercie sklepu, kosztują w innych sklepach 130 - 150 zł, tymczasem Action startuje z ceną 85,95 zł i to już wystarczający powód, by się nad nimi pochylić.

W tej niskiej cenie dostajemy do 5,5 godziny odtwarzania muzyki i do 27,5 godziny wliczając energię z etui ładującego. Do tego, co zaskakujące dla tej półki cenowej mamy podstawowe ANC — do 25 dB, z dostępnym trybem uważności (gdzie słyszymy otoczenie nawet mocniej niż bez słuchawek). W pudełku znajdziemy 3 wymienne końcówki, pozwalające dopasować słuchawki do wielkości naszych kanałów słuchowych.

Ładowarka samochodowa Re-load - 66 W, 2x USB-C, 1x USB-A, w cenie 26,95 zł

Również i w tym przypadku zaskakuje cena. Jeszcze niedawno takie ładowarki trudno było dostać w cenie poniżej 100 zł, teraz kosztuje autentycznie grosze. Łączna moc wyjściowa urządzenia to 66 W. Oba złącza USB-C oferują standard Power Delivery do 33 W na złącze, a trzeci port USB-A maksymalnie do 30 W.

Standard Power Delivery jest obsługiwany przez większość istotnych marek smartfonów, w tym przez Apple, Samsunga czy Motorolę. Ładowarka jest niewielka i dyskretna, wpasuje się do każdego auta i ma aż 3 lata gwarancji.

Inteligentny dzwonek do drzwi z kamerą LSC Smart Connect — bez wysyłania danych do Chin, w cenie 129 zł

Dzwonek do drzwi z kamerą, łączący się przez Wi-Fi z twoim smartfonem? Takich zabawek jest od groma na chińskich platformach sprzedażowych, ale mają one jedną zasadniczą wadę. Nigdy do końca nie wiesz, gdzie wędruje obraz z kamery. W przypadku dzwonka LSC Smart Connect masz 100% pewność, że dane są przechowywane na serwerze w Unii Europejskiej zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi zasad prywatności.

Dzwonek dodatkowo wyposażony jest w głośnik i mikrofon — możesz bez trudu komunikować się z osobą po drugiej stronie. Obudowa ma certyfikat odporności na zachlapanie IPX4, a ładowanie akumulatorów urządzenia odbywa się z użyciem standardowego przewodu USB-C. Łączność realizowana jest za pomocą Wi-Fi 2,4 GHz.

Zobacz: Najlepsza elektronika z Action? Kupiłam za 26 zł, sprawdziłam i chapeau bas

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Longfin Media / Shutterstock, Action

Źródło tekstu: wł