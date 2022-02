OLED nie nadaje się do gamingowych monitorów? Alienware ma inne zdanie

Firma Dell, pod gamingową marką Alienware, zaprezentowała nowy monitor dla graczy. Jest to model z matrycą OLED, co wciąż jest rzadkością.

Czy OLED to technologia, która nie ma przyszłości w przypadku monitorów? Wiele osób jest tego zdania. W matrycach organicznych wciąż problemem jest wypalanie pikseli, a w przypadku komputerów często i długo wyświetlane są te same elementy (np. części interfejsu Windowsa), co tylko potęguje zjawisko.

Gamingowy monitor z matrycą QR-OLED

Pomimo tego firma Dell, pod gamingową marką Alienware, wprowadza do sprzedaży nowy monitor dla graczy, który wyposażony jest w matrycę OLED. Mowa o modelu oznaczonym jako Alienware AW3423DW.

Monitor wyposażony jest w 34-calową matrycę QR-OLED (Quantum Dot OLED) o rozdzielczości 3440 × 1440 pikseli i z odświeżaniem 175 Hz. Wrażenie robi przede wszystkim czas reakcji matrycy, który wynosi zaledwie 0,1 ms. Niestety nie wiemy, czy to wartość realna, czy może między odcieniami szarości. Oprócz tego urządzenie zgodne jest ze standardem VESA DisplayHDR 400.

Monitor Alienware AW3423DW trafi do sprzedaży 29 marca w cenie 1299 dolarów. Spojrzenie na aktualny kurs amerykańskiej waluty pokazuje, że to ponad 5200 zł.

Źródło zdjęć: Dell Alienware

Źródło tekstu: TweakTown