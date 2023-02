Chińczycy w końcu to zrobili. Udało im się odpalić Crysisa

Chińska karta graficzna Moore Threads MTT S80 potrafi uruchomić Crysisa. To ważny kamień milowy dla inżynierów

Chiny się zbroją. Nie w sensie militarnym (choć to też), ale technologicznym. Inżynierowie z Państwa Środka intensywnie pracują nad własnymi układami graficznymi, dzięki którym w przyszłości będą mogli uniezależnić się od zachodnich firm, takich jak NVIDIA, Intel i AMD. Jednym z owoców tych starań jest Moore Threads MTT S80, czyli pierwsza w całości chińska karta graficzna przeznaczona dla graczy.

Moore Threads MTT S80 - pierwsze zachodnie testy

O Moore Threads MTT S80 głośno zrobiło się pod koniec minionego roku, kiedy do sieci trafiły pierwsze testy nowej karty. Dawały one pewne wyobrażenie o możliwościach "tajnej broni" Chińczyków, ale zdecydowanie pozostawiały w tym względzie niedosyt. Ot, choćby dlatego, że wszystkie wyglądały niemal identycznie, co stawiało pod znakiem zapytania ich niezależność.

Od tamtej pory karta graficzna wyciekła jednak poza Chiny, a kilku zachodnich entuzjastów miało okazję położyć na niej ręce. Jednym z nich jest Löschzwerg, który podzielił się swoimi obserwacjami na temat układu, zdradzając na jego temat kilka interesujących informacji.

Dzięki temu dowiadujemy się, że MTT S80 ma problem z wieloma nowoczesnymi technologiami, które na przestrzeni lat stały się standardem w branży gamingowej. Przykładowo, układ nie obsługuje tessalacji. Jeśli natomiast chodzi o kompatybilność z API DirectX, karta nie uruchomi tytułów wymagającego bardziej zaawansowanego zestawu funkcji niż DirectX 11_1.

Löschzwerg porównał także wydajność nowej karty graficznej z Intel Arc A770 LE. Porównanie o tyle na miejscu, że w jednym i drugim przypadku mamy do czynienia z zupełnie nową architekturą. Jak się okazuje, w większości testów karta Niebieskich jest szybsza o ok. 60 procent od swojego chińskiego rywala.

Czy pójdzie na tym Crysis?

Ale są też dobre wiadomości. Jak się okazuje, na Moore Threads MTT S80 działa kultowy Crysis. Co prawda wyłącznie w trybie DirectX 9, ale działa. Kultowy tytuł być może dawno przestał być wyznacznikiem możliwości sprzętu komputerowego, ale zawsze daje to nieco szersze spojrzenie na kompatybilność chińskiej karty.

OG Crysis is working on MTT S80 😎😎 D3D9 only, at least for the moment.



I'm tired... Getting a beer now 🍻#moorethreads #mtt #s80 #crysis pic.twitter.com/rFqHjlxSNu — Löschzwerg (@Loeschzwerg_3DC) February 3, 2023



Co by jednak nie mówić, przed Chińczykami jeszcze długa droga, zanim ich karty graficzne zaczną być realną konkurencją dla amerykańskich liderów branży. Poza niską wydajnością oraz kompatybilnością Moore Threads MTT S80 ma problemy także z kulturą pracy. W stanie spoczynku karta potrafi pobierać ok. 110 W energii, z czym producentowi nie udało się uporać przez trzy miesiące od jej debiutu.

Moore Threads MTT S80 wydaje się być jednak ważnym kamieniem milowym dla chińskiej branży technologicznej. To sygnał dla zachodnich gigantów, że nie mogą spać spokojnie, bo ich monopol już niebawem może dobiec końca.

