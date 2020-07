CREATIVE SXFI GAMER Zestaw Słuchawkowy dla Graczy z Technologią Super X-FI i Mikrofonem CommanderMic

Creative Technology wprowadza do sprzedaży nowy zestaw słuchawkowy - SXFI GAMER. Został specjalnie zaprojektowany z myślą o zapalonych i wymagających graczach. Co potrafi?

Super X-FI to autorska, opatentowana technologia producenta. Jej zadaniem jest przetworzenie dźwięku tak, aby brzmiał naturalnie, a do tego mamy indywidualne profile, pozwalające dostosować brzmienie do konkretnych potrzeb. Zwraca uwagę Battle Mode - ma za zadanie oferować najlepszą projekcję i pozycjonowanie dźwięku wysokiej jakości. Korzysta przy tym z wirtualizacji dźwięku dla systemów 5.1 i 7.1. Technologia Super X-FI jest dostępna dla platform PC/MAC, Sony PlayStation 4 i Nintendo Switch. Ponadto producent udostępnia specjalnie dostosowane oprogramowanie SXFI Control dla PC i Mac, które pozwala na różne sposoby konfiguracji słuchawek, equalizer, technologie Super X-FI, ustawienia oświetlenia i zakładkę dla aktualizacji oprogramowania.

Słuchawki SXFI GAMER wyposażono w kabel wykonany z aluminium, kelvaru oraz miedzi beztlenowej. Dodatkowo ma on nylonowy oplot, zapewniający elastyczność. Nie brak niezbędnego do komunikacji w grach multiplayer mikrofonu. Ma on zintegrowany filtr pop, a także korzysta z innej opatentowanej technologii producenta - inPerson Mic. Zaprojektowane algorytmy służą do wykrywania i wzmocnienia głosu przy eliminacji zakłóceń z otoczenia.

Specyfikacja Techniczna:

Procesor Audio: Super X-FI z technologią Battle Mode

Przetworniki: Neodymowe 50mm

Pasmo przenoszenia: 20Hz do 20kHz

Impedanacja: 32 Ohmy

Czułość @1kHz: 114dB/MW

Format audio: 2.0/5.1/7.1

Częstotliwość próbkowania: 24-bit/96kHz

Mikrofon:

Typ: jednokierunkowy pojemnościowy

Pasmo przenoszenia: 100Hz do 16kHz

Impedancja: <2,2 kOhmy

Czułość @1kHz: -42dB

Waga: 349 bez mikrofonu, 336g z mikrofonem

Połączenia: USB typu C, 3,5 mm typu Jack

Słuchawki Creative SXFI GAMER kosztują 589zł. Kupisz je w oficjalnym sklepie Creative na stronie www.creative.com.