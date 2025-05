iPhone 16 to najpopularniejszy smartfon pierwszego kwartału

Apple wciąż na fali wznoszącej

Sukces podstawowego modelu iPhone'a 16 był szczególnie widoczny na rynkach Japonii oraz Bliskiego Wschodu i Afryki (MEA), przy czym to właśnie Kraj Kwitnącej Wiśni odnotował największy wzrost sprzedaży tego wariantu. Analitycy wskazują, że poprawa warunków ekonomicznych oraz zrewidowane regulacje dotyczące subsydiów w Japonii sprzyjały strategii cenowej Apple'a i atrakcyjności całego ekosystemu firmy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Tuż za liderem uplasowały się droższe modele z tej samej stajni: iPhone 16 Pro Max zajął drugie, a iPhone 16 Pro trzecie. Seria Pro napotkała jednak pewne wyzwania na rynku chińskim. Wpływ na to miały rządowe subsydia faworyzujące urządzenia w cenie poniżej 6000 juanów (ok. 3100 zł) oraz silna konkurencja w segmencie premium ze strony lokalnych producentów, na przykład firmy Huawei. Mimo tych trudności, modele Pro nieustannie generowały blisko połowę całkowitej sprzedaży iPhone'ów, utrzymując ten trend trzeci kwartał z rzędu.

Warto również odnotować udany debiut modelu iPhone 16e, który w marcu 2025 roku – swoim pierwszym pełnym miesiącu sprzedaży – zajął szóste miejsce w globalnym rankingu. Choć jego cena jest wyższa w porównaniu do poprzednika, SE 2022, eksperci oczekują, że 16e prześcignie go pod względem wyników sprzedaży w pierwszym roku. Ma to być zasługą znaczących postępów technologicznych i bogatszego zestawu funkcji.

iPhone 16 Plus znalazł się na 10. miejscu.

Samsung: stabilność z nutą AI i wzrost w segmencie budżetowym

Samsung umieścił w pierwszej dziesiątce cztery modele, demonstrując siłę zarówno w segmencie premium, jak i bardziej budżetowym, choć ogólnie z jednym modelem mniej w tym prestiżowym zestawieniu w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Najwyżej z nich, bo na piątym miejscu, uplasował się przedstawiciel popularnej serii A – Galaxy A16 5G. Awansował on o jedną pozycję w stosunku do Galaxy A15 5G w 1Q2024 i odnotował 17% wzrost sprzedaży rok do roku. Sukces ten był wspierany szerszą dostępnością na takich rynkach, jak Ameryka Północna (gdzie zadebiutował w styczniu 2025), która okazała się największym rynkiem dla A16 5G, generując jedną trzecią jego globalnej sprzedaży. Dodatkowy impet pochodził z regionów Azji i Pacyfiku (APAC), Ameryki Łacińskiej (LATAM) oraz Bliskiego Wschodu i Afryki, gdzie smartfon ten kontynuował zdobywanie popularności w segmencie budżetowych urządzeń 5G.

Kolejny model Samsunga, Galaxy A06, również wykazał silny wzrost, wspinając się o cztery pozycje w pierwszej dziesiątce w porównaniu do swojego poprzednika rok wcześniej. Wzrost ten był częścią szerszego ożywienia popytu na smartfony z najniższej półki cenowej (poniżej 100 dolarów) we wszystkich regionach. Rynki MEA, APAC i LATAM odpowiadały za trzy czwarte globalnej sprzedaży w tym segmencie. Dzięki poprawie dostępności tanich komponentów, segment ten stał się najszybciej rosnącym w pierwszym kwartale 2025 roku, zdobywając blisko 20% udziału w całkowitej globalnej sprzedaży smartfonów.

Flagowy model koreańskiej firmy, Samsung Galaxy S25 Ultra, znalazł się na siódmej pozycji. To spadek z piątego miejsca, które rok wcześniej zajmował Galaxy S24 Ultra. Główną przyczyną tej zmiany było krótsze okno sprzedażowe dla modelu Galaxy S25 Ultra w analizowanym kwartale. Mimo ograniczonej dostępności, seria Galaxy S25 miała stabilne wyniki, odpowiadając za jedną czwartą całkowitej sprzedaży smartfonów Samsunga w miesiącu, w którym była aktywnie sprzedawana. Co istotne, głębsza integracja z technologią Gemini sygnalizuje zwrot Samsunga w kierunku bardziej "agencyjnego" doświadczenia AI, mającego na celu zwiększenie produktywności i personalizacji dla użytkownika.

W TOP 10 znalazł się jeszcze Samsung Galaxy A55 5G, któremu przypadło 9. miejsce. To topowy model ze średniej półki smartfonów koreańskiego giganta.

Xiaomi przebija się do czołówki

Jedynym modelem spoza duopolu Apple'a i Samsunga, który zdołał znaleźć się w globalnej czołówce, był Redmi 14C firmy Xiaomi. Osiągnął on imponujący, 43% wzrost sprzedaży rok do roku w porównaniu do Redmi 13C. Większość jego sprzedaży pochodziła z rynków wschodzących, szczególnie z regionów MEA i Ameryki Łacińskiej. Podkreśla to siłę Xiaomi w segmentach zorientowanych na jak najlepszy stosunek jakości do ceny.