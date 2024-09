Masz taką płytę główną? Problemy gwarantowane

Użytkownicy płyt głównych AMD z wysokiej półki skarżą się na poważne problemy. Ich dyski mają poważne spowolnienia, a i niekiedy nie mogą uruchomić w ogóle komputera.

Najnowsze płyty AMD poważnie ograbione z możliwości

Płyty główne z chipsetem AMD X670E mogą się szczycić tym, że były pierwszymi na platformie PCIe z Gen5, oferując nowe możliwości dla kart graficznych i dysków SSD. Niestety pech chciał, że przydarzyła się im poważna usterka.

Mianowicie prędkości Gen5 dysków SSD uległy spowolnieniu do wartości z Gen1, mówimy tu o spadku z 14 GB/s do zaledwie 800 MB/s! Na domiar złego, to nie jedyna negatywna przypadłość, jakiej doznała płyta główna z chipsetem X670E - gdy podpinane są urządzenia do slotów Gen5 SSD i PCie Gen5, system doznaje losowych i nieoczekiwanych usterek, zawiesza się, a użytkownicy nie są w stanie nawet potem uruchomić Windowsa.

Usterki przydarzały się posiadaczom jednych z najszybszych dysków na rynku, czyli Crucial T700 i T705. Gdy doszło do awarii i zawieszenia systemu, po kilku restartach wreszcie się udało wystartować Windowsa, ale niektórzy użytkownicy zamiast prędkości Gen5 (do 14 GB/s) mogli liczyć na zaledwie wspomniane 800 MB/s. Problem nie jest ograniczony tylko do jednego producenta - istnieje on w połączeniu z dyskami SSD od dowolnej firmy.

Niektórym pomogło, innym nie

Spekuluje się, że przez to, że na płytach AMD X670E pierwszy slot M.2 dzieli tory PCIe z drugim, to może być przyczyną problemu. Niektórzy producenci, w tym MSI, wypuścili aktualizacje BIOS-u, w przypadku tej firmy uaktualnienie 1.0c niektórym użytkownikom pomogło rozwiązać problem, jednak nie wszystkim. Niektórzy posiadacze płyty MSI z chipsetem X670E mimo zastosowania update'u nadal mają ograniczenie prędkości SSD i zawieszki systemu.

Obsługa techniczna firmy Crucial potwierdza, że źródłem problemu jest płyta główna, nie dysk SSD, a jedynym rozwiązaniem jest otrzymanie aktualizacji BIOS-u od producenta. Niestety firma ASUS gdy została zapytana o pomoc, nie była w stanie jej udzielić.

Poszkodowanym pozostaje uzbroić się w cierpliwość.

Źródło zdjęć: Oleksandr Masnyi / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Wccftech, opr. wł.