Corsair podbija nowy rynek. Pierwszy monitor w ofercie producenta

Corsair Xeneon to pierwszy monitor w ofercie tego producenta. Wygląda na to, że Korsarze próbują podbić nowy, całkowicie dla nich obcy ląd.

Corsair Xeneon to pierwszy monitor dla graczy, który pojawił się w portfolio producenta znanego przede wszystkim z chłodzeń, obudów oraz akcesoriów gamingowych. Co ma do zaoferowania?

Corsair Xeneon — monitor dla graczy

Corsair Xeneon to 32-calowy monitor z panelem IPS o rozdzielczości 2560 × 1440 pikseli i odświeżaniem 165 Hz. Według producenta w 100 procentach pokrywa palety praw sRGB oraz, co bardziej imponujące, Adobe RGB. Czas reakcji matrycy wynosi 1 ms, ale prawdopodobnie między odcieniami szarości. Z kolei maksymalna jasność to, według specyfikacji, 400 cd/m2. Monitor obsługuje techniki synchronizacji obrazu AMD FreeSync oraz NVIDIA G-Sync.

Poza tym wyposażony jest w dwa złącza HDMI 2.0. Czemu nie HDMI 2.1? Przy takiej rozdzielczości i odświeżaniu nie ma po prostu takiej potrzeby. Oprócz tego urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą DisplayPort 1.4a. Pozostałe złącza to między innymi USB-C, dwa USB 3.1 oraz minijack 3,5 mm do podłączenia słuchawek. Producent daje gwarancję na zero martwych pikseli. Cena Corsair Xeneon to 799,90 euro, co według aktualnego kursu daje prawie 3700 zł. Dużo, a nawet bardzo dużo.

Źródło zdjęć: Corsair

Źródło tekstu: Corsair