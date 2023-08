Corsair znalazł sposób na problematyczne złącze zasilania 12VHPWR. Firma stworzyła specjalny mostek, który powinien rozwiązać wszelkie bolączki.

Chociaż zamieszanie z wtyczką 12VHPWR i palącymi się kartami GeForce RTX 4090 było zdecydowanie za bardzo rozdmuchane, to wciąż wiele osób nie ufa nowemu standardowi. Z myślą o nich firma Corsair stworzyła specjalny mostek, który powinien uchronić użytkowników przed ewentualnymi problemami.

Sposób na złącze 12VHPWR

Rozwiązanie firmy Corsair jest szalenie proste. To zwykły mostek, który o 180 stopni obraca złącze 12VHPWR. Dzięki temu kabel wpinamy od drugiej strony, więc ma dużo więcej miejsca i nie jest wyginany przez boczny panel obudowy. To często bywał problem wielu osób.

Co ważne, mostek wytrzymuje temperaturę do 105 stopni Celsjusza, więc powinien poradzić sobie nawet w ekstremalnych sytuacjach (przy odpowiednim dociśnięciu wtyczki w ogóle nie powinno do takich dochodzić). Co ważne, akcesorium nie obsługuje kart ASUS ROG Strix oraz TUF Gaming, ponieważ mają one odwróconą wtyczkę 12VHPWR.

Mostek co prawda jest już dostępny na oficjalnej stronie producenta, ale wciąż nie znamy jego ceny.

