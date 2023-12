GIGABYTE ma gratkę dla fanów wody i podświetlenia RGB LED

Składasz nowy zestaw komputerowy? Masz problemy z wysokimi temperaturami CPU? Lubisz RGB LED? Świetnie się składa, bo GIGABYTE ma coś dla Ciebie.

Schłodzenie najnowszych procesorów takich jak seria AMD Ryzen 7000 czy Intel Raptor Lake Refresh nie należy do zadań łatwych. To właśnie dlatego na popularności zyskują gotowe zestawy chłodzenia cieczą typu All in One. Jak jednak wyróżnić się na tle setek innych AiO na rynku?

GIGABYTE udziela 5 lat gwarancji na swoje chłodzenia

Zdaniem tajwańskiej firmy GIGABYTE wysoka wydajność i dobra kultura pracy to zbyt mało. Rozwiązaniem ma być bogate podświetlenie RGB LED oraz dodatkowy ekran LCD.

Gamingowa marka AORUS, należąca do firmy GIGABYTE, rozszerzyła swoje portfolio o dwa nowe zestawy AiO - AORUS WATERFORCE X II oraz AORUS WATERFORCE II. Chociaż obie konstrukcje są na pierwszy rzut oka niemal identyczne, to jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach.

AORUS WATERFORCE X II oferuje lepsze i wydajniejsze wentylatory. Mowa o rozwiązaniu z łożyskiem FDB, które pracuje z prędkością do 2400 RPM, przy wydajności do 72 CFM, ciśnieniu do 3,15 mmH 2 O i deklarowanej kulturze pracy do 37,5 dB(A). Dodatkowo blokopompka wyposażona została w ekran LCD, który może wyświetlać parametry komputera lub grafiki i animacje ustawione przez użytkownika.

AORUS WATERFORCE II to wersja bardziej podstawowa i tańsza. W efekcie dostajemy gorsze wentylatory z łożyskiem hydraulicznym o krótszej żywotności. Tutaj mowa o prędkościach do 2300 RPM, przy wydajności do 65 CFM, ciśnieniu do 2,93 mmH 2 O i deklarowanej kulturze pracy do 36,9 dB(A). Producent zrezygnował również z opisywanego wcześniej ekranu LCD, a do dyspozycji jest tylko podświetlenie RGB LED.

Opisywane zestawy All in One dostępne będą w czarnej i białej wersji kolorystycznej z aluminiowymi radiatorami o długości 240 oraz 360 milimetrów. Chłodzenia trafią do sprzedaży w najbliższych tygodniach. Sugerowane ceny nie zostały podane, ale wiemy, że mowa o 5-letnim okresie gwarancyjnym.

