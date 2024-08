Thermalright pokazał nowego króla tanich PC. Ma być chłodno i cicho

Twój komputer głośno pracuje? Masz problemy z wysokimi temperaturami procesora? Rozwiązanie jest prostsze niż myślisz i wcale dużo nie kosztuje.

Najnowsze procesory takie jak AMD Ryzen 7000 czy Intel Raptor Lake Refresh oferują fenomenalną wydajność w grach i programach. Wszystko dzięki dużej liczbie rdzeni i wątków oraz wysokim taktowaniom. Oznacza to niestety też duży pobór mocy, a więc i wysokie temperatury.

Thermalright wspiera już nowe gniazdo Intel LGA 1851

To właśnie dlatego coraz więcej osób sięga po coolery od firm trzecich, które zapewniają lepszą wydajność i kulturę pracy. Nie każdy jednak ufa gotowym zestawom chłodzenia cieczą (tzw. AiO), ale na szczęście na rynku nadal są tradycyjne rozwiązania. Thermalright pokazał nowy model, który kusi ceną i kompatybilnością.

Thermalright Royal Knight 120 SE to dwuwieżowe chłodzenie procesora o wymiarach 155 x 115 x 122 milimetrów, które zaprojektowano tak by nie kolidowało z pamięciami RAM. Znajdziemy tutaj sześć 6-milimetrowych ciepłowodów oraz zamkniętą, niklowaną podstawę.

Zastosowane wentylatory to dwie jednostki 120-milimetrowe, tradycyjna i typu slim. Pierwsza z nich pracuje z prędkością do 1500 RPM, przy wydajności do 66,2 CFM i ciśnieniu 1,53 mmH 2 O. Druga zaś to kolejno do 1800 RPM, 59,0 CFM i 1,24 mmH 2 O. Deklarowana głośność chłodzenia nie przekracza 26,1 db(A)

Thermalright Royal Knight 120 SE wspiera nowsze i starsze procesory. Mowa o gniazdach takich jak AMD AM5 i AM4 oraz Intel LGA 1851, 1700, 1200 i 115x. Debiut planowany jest jeszcze w tym miesiącu. Sugerowana cena nie została zdradzona, ale znając portfolio Tajwańczyków powinno to być około 159 złotych.

Źródło zdjęć: Thermalright

Źródło tekstu: oprac. własne