AOC z nowym monitorem. Jest tani i zabierzesz go w podróż

Potrzebujesz małego i lekkiego monitora, który można zabrać w podróż lub korzystać tylko do czasu do czasu w domu? Nie chcesz dużo wydawać? Nie ma problemu.

Duży monitor lub więcej niż jeden wyświetlacz znacząco poprawiają komfort pracy z komputerem. Wszystko za sprawą zwiększenia obszaru roboczego i eliminacji przeskakiwania między aplikacji. Oczywiście nie każdy ma na to miejsce w domu, a i sporo osób - zwłaszcza teraz, w okresie letnim - podróżuje tylko z laptopem.

AOC 16T3EA ma kosztować w Polsce zaledwie 768 złotych

Problem ten postanowił rozwiązać AOC, czyli tajwański lider na rynku monitorów komputerowych. Ich nowa propozycja to przenośne rozwiązane stworzone z myślą o pracy. Jest smukłe, lekkie i tanie.

AOC 16T3EA to 15,6-calowy monitor wyposażony w dotykową matrycę IPS, która oferuje rozdzielczość 1920 x 1080 px, częstotliwość odświeżania do 60 Hz oraz czas reakcji 4 ms. Jasność wynosi do 250 cd/m2, a kontrast statyczny to 700:1. Mowa więc o jednostce typowo do pracy biurowej. Wszystko to przy masie 1,1 kg.

Znajdziemy tutaj dwa złącza USB typu C. Jedno z trybem DisplayPort, który pozwala na zasilanie urządzenia i przesyłanie obrazu tylko jednym przewodem. Dopełniają to dwa wbudowane głośniki. Opisywany monitor oferuje również automatyczne obracanie obrazu oraz wsparcie standardów montażowych VESA 50, 75 i 100.

AOC 16T3EA trafi do sklepów jeszcze w tym miesiącu. Sugerowana cena w Polsce ma wynosić 768 złotych. W zestawie dostajemy etui podróżne, a okres gwarancyjny wynosi 3 lata.

Źródło zdjęć: AOC

Źródło tekstu: oprac. własne