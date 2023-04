Wydajne chłodzenia wodne dla przeciwników RGB LED

Szukasz ciszy i wydajności? Nie lubisz gdy Twój komputer świeci się jak choinka? Nie ma sprawy! Najnowsze AiO od EKWB to coś właśnie dla Ciebie.

Na rynku dostępnych jest sporo rożnych układów AiO, czyli gotowych zestawów chłodzenia cieczą dla procesorów Intela i AMD. Większość z nich to jednak gotowe rozwiązania firmy Asetek z naklejonym logotypem danego producenta oraz ewentualnie zmienionymi wentylatorami. Mało jest prawdziwie autorskich konstrukcji.

EK-Nucleus AiO Dark to chłodzenia pozbawione RGB LED

Jedną z firm, która projektuje swoje układy All in One jest słoweńskie EKWB. A tak się składa, że liderzy na rynku LC poinformowali o nowych modelach EK-Nucleus AiO Dark. Kuszą one wysoką wydajnością, niższą ceną oraz całkowitym brakiem kolorowego podświetlenia. Całość utrzymana jest w czerni.

W skład serii EK-Nucleus AiO Dark wchodzą dwa modele z klasyczną aluminiową chłodnicą 360- lub 240-milimetrową. Mamy tutaj do czynienia z autorską pompką pracującą z prędkością do 3100 (± 10%) RPM. Stopka chłodzenia jest miedziana, z dużym obszarem gęsto wypełnionym wysokimi mikrokanalikami.

Zastosowane wentylatory to 120-milimetrowe jednostki EK-FPT wyposażone w siedem łopatek i dokładnie przylegające do radiatora. Pracują one z prędkością do 2300 RPM przy wydajności do 72 CFM i deklarowanej kulturze pracy do 36 dB(A). Zarówno wentylatory, jak i bloko-pompka są pozbawione RGB LED.

Węże są gumowe, w nylonowym oplocie z aluminiowym wykończeniem. Podobnie jak logo producenta na bloko-pompce są one ruchome tak by wnętrze komputera dobrze wyglądało w obudowach z oknem.

Seria EK-Nucleus AiO Dark stworzona została z myślą o nowszych i starszych procesorach, a więc gniazdach AMD AM5 i AM4 oraz Intel LGA 1700, 1200, 115x, 2011(-3) i 2066.

Opisywane chłodzenia dostępne są już w przedsprzedaży na oficjalnej stronie producenta, a wysyłka nastąpi już w kwietniu. Sugerowane ceny to 170 euro (około 795 złotych) za model EK-Nucleus AiO CR360 Dark oraz 130 euro (około 609 złotych) za EK-Nucleus AiO CR240 Dark. Oba objęte są 5-letnim okresem gwarancyjnym.

Zobacz: Najnowsze płyty główne AMD są drogie i wybrakowane

Zobacz: Miedź + Woda = Przepis na sukces? Wyjątkowe AiO Alphacool (Test)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: EKWB

Źródło tekstu: oprac. własne