Corsair szykuje killera. Będzie chłodno i cicho

Corsair kolejny raz próbuje swoich sił na rynku powietrznych chłodzeń procesora. Nowy model celuje w topową wydajność, ale jest przy tym bardzo drogi.

Najnowsze procesory takie jak serie AMD Ryzen 7000 czy Intel Core 14. generacji oferują szalenie wysoką wydajność w grach i programach. Wszystko za sprawą dużej liczby rdzeni i wątków oraz wysokich taktowań. Niestety wiąże się to z dużym poborem mocy, a więc i wysokimi temperaturami.

Corsair A115 ma kosztować w Polsce aż 499 złotych

Tym samym użytkownicy PC coraz częściej sięgają po chłodzenia od firm trzecich. Na popularności w ostatnich latach zyskały zestawy All in One, ale nadal jest na rynku sporo zwolenników tradycyjnych coolerów powietrznych. I to właśnie do nich skierowana jest najnowsza propozycja amerykańskiej firmy Corsair.

Corsair A115 to dwuwieżowe chłodzenie procesora o wymiarach 165 x 155 x 153 (wysokość x szerokość x głębokość) i masie około 1 kilograma. Mamy tutaj do czynienia z sześcioma 6-milimetrowymi ciepłowodami oraz miedzianą, poniklowaną i specjalnie wyprofilowaną podstawą.

Amerykanie zdecydowali się na użycie dwóch wentylatorów Corsair AF140 ELITE. Są to jednostki 140-milimetrowe pracujące z prędkością do 1600 RPM, przy wydajności do 84,5 CFM, ciśnieniu do 1,73 mmH 2 O oraz kulturze pracy do 33,9 dB(A). Powinno być więc chłodno i wydajnie.

Opisywane chłodzenie obsługuje nowsze i starsze procesory korzystające z gniazd AMD AM5 i AM4 oraz Intel LGA 1700, 1200 i 115x. Corsair deklaruje wsparcie CPU o TDP do 270 W.

Corsair A115 trafi do sprzedaży 22 stycznia, sugerowana cena w Polsce wynosi 499 złotych. To sporo biorąc pod uwagę, że taniej można kupić sprawdzone AiO - Arctic Liquid Freezer II czy topowe rozwiązania konkurencji - Noctua NH-D15 lub be quiet! Dark Rock Pro 5. Zwłaszcza, że pierwsze chłodzenie Corsaira nie było udane...

Źródło zdjęć: Corsair

Źródło tekstu: oprac. własne