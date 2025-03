Rusza masowa produkcja dużych i kolorowych ekranów e-ink

e-ink ma cechy, których brakuje IPS, VA, TN czy nawet OLED

A tak się składa, że chińska firma Guangzhou Aoyi Electronic Technology rozpoczęła właśnie masową produkcję 31,2-calowego, kolorowego wyświetlacza e-papierowego. Oferuje on rozdzielczość 2560 × 1440 pikseli i jest w stanie odtwarzać wideo z płynnością 18 klatek na sekundę - to mało jak na monitor do gier czy filmów, ale w zupełności wystarczająco do wyświetlania dokumentów lub jako ekran reklamowy w sklepie.