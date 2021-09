Bose QC 45 - legendarne słuchawki doczekały się odświeżenia

Bose QuietComfot 45 to nowa wersja kultowych słuchawek z aktywną redukcją szumów. Względem popularnych QC 35 II sprzęt doczekał się kilku nowych funkcji.

Seria Bose QuietComfort to de facto pionierzy segmentu słuchawek bezprzewodowych z aktywną redukcją szumów (ANC). Nie zmienia to jednak faktu, że od lat cieszą się niesłabnącą popularnością, co skłoniło producenta do przygotowania kolejnej już generacji jednego ze swoich najpopularniejszych produktów: Bose QuietComfort 45.

Bose QC 45 z funkcją Aware i portem USB-C

Patrząc na Bose QC 45 raczej nie powinno być żadnym zaskoczeniem, że zastąpią w ofercie producenta kultowy już model QC 35 II. Design urządzenia pozostanie praktycznie bez zmian, pewnych modyfikacji doczeka się natomiast funkcjonalność słuchawek. Przede wszystkim obok ANC dostaniemy wreszcie tryb Aware. Po jego aktywacji słuchawki będą przepuszczały dźwięki otoczenia, co pozwoli np. na komfortowe przeprowadzenie rozmowy bez zdejmowania słuchawek.

Oprócz tego Bose QC 45 zostały wyposażone w Bluetooth 5.2 oraz akumulator, który pozwoli nawet na 25 godzin słuchania muzyki. Podmieniono także gniazdo ładowania - zamiast leciwego microUSB dostajemy USB-C.

Bose QuietComfort 45 do sprzedaży trafią 30 września 2021. Ich polska cena wyniesie 1599 zł.

