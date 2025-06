Biedronka świętuje urodziny. Za 1 zł dostaniesz powerbanka

Drugim warunkiem jest to, że powerank za 1 zł można dostać tylko wtedy, kiedy kupi się inny produkt. A dokładniej… inny powerbank. I chociaż brzmi to nieco absurdalnie, bo w końcu, po co komu dwa nowe powerbanki, to jak najbardziej ma to sens. Otóż Mówimy tu o przedstawicielach dwóch różnych kategorii wagowych.

Powerbank za 1 zł w Biedronce

Pierwszym z nich jest Tracer Blaze. Jest to prawdziwa bestia o pojemności 30 000 mAh i mocy 65 W. Wspiera on zarówno QC, jak i PD, więc może szybko naładować i smartfona i komputer. Należy za niego zapłacić 199 zł, co jak na taki sprzęt można uznać za bardzo atrakcyjną cenę. Kiedy już go dodacie do koszyka, to należy przejść do Tracer EnerGo. Jest to mały, 10 000 mAh powerbank, który standardowo jest wyceniony na 69,90 zł. Jednak w duecie z Tracer Blaze kosztuje on tylko 1 zł.