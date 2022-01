Biedronka odświeża swój hit. Kupisz od poniedziałku 24 stycznia

Od najbliższego poniedziałku w sklepach sieci Biedronka znów dostępna będzie chętnie kupowana dotychczas opaska sportowa, i to w ulepszonej wersji.

Smartbandy z Biedronki to swoisty fenomen, bo choć zdecydowanie nie są jedynymi w swoim rodzaju, to zawsze cieszą się ogromną popularnością. Tak też było w październiku, gdy sieć oferowała model Setty RunFit SB-110. Ten na dobrą sprawę zniknął z półek, zanim się na nich na dobre pojawił. Ku uciesze zainteresowanych, już niebawem będzie można wyrwać ten gadżet po raz kolejny, i to w ulepszonej wersji.

Jak informuje sieć, od poniedziałku 24 stycznia w wybranych sklepach w cenie 79,90 zł, czyli jak dotychczas, pojawi się smartband marki Hykker. Niemniej technicznie rzecz ujmując, jest to po prostu wersja rozwojowa wspomnianego Setty SB-110, tyle że firmowana logo innego importera, a co za tym idzie wariacja na temat jeszcze jednej znanej w Polsce taniej opaski, Forever SB-110.

Co uległo poprawie, to według specyfikacji odporność na wodę. Teraz urządzenie ma certyfikat IP68, a nie IP67 jak poprzednio, a więc w teorii powinno znacznie lepiej znosić zanurzenie. Prócz tego jednak to właściwie ten sam produkt co wcześniej. Mamy tu więc m.in. funkcję pomiaru tętna, krokomierz i licznik kalorii, a ponadto kilka trybów sportowych. Wszystko to zasilane akumulatorem wystarczającym ponoć na 120 godzin pracy.

Dodajmy, oferowana przez Biedronkę opaska kompatybilna jest zarówno z Androidem, jak i iOS, wykorzystując do komunikacji ze smartfonem technologię Bluetooth 5.0. W zestawie posiada zaś kabel ładujący i ustawową dwuletnią gwarancję.

Oferta, jak już zostało wspomniane, startuje 24 stycznia i ma potrwać do 9 lutego bądź do wyczerpania zapasów. Przy czym, co warto odnotować, nie będzie to jedyna okazja na elektronikę w tym okresie. Z ciekawszych przykładów sieć zapowiedziała również pojawienie się lampki biurkowej LED z ładowarką indukcyjną w podstawie (69,90 zł) czy powrót również bardzo popularnych swego czasu odkurzaczy pionowych Hoffen (299 zł).

Źródło zdjęć: Shutterstock (Alexa Space)

Źródło tekstu: Biedronka, oprac. własne