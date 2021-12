Biedronka powraca z hitem. Kupisz już od najbliższego czwartku

Gdy w 2020 roku sieć Biedronka sprzedawała je po raz pierwszy, błyskawicznie poznikały z półek. Powrócą przed tegoroczną Gwiazdką.

Biedronka, jak doskonale wiadomo, cyklicznie przedstawia nowe portfolio Okazji Tygodnia. Zazwyczaj zawiera ono produkty debiutanckie, ale czasem sieci zdarza się też powracać do sprawdzonych pozycji. Tak jak 16 listopada br., kiedy to na półki powrócić mają odkurzacze pionowe Hoffen z systemem Flexi Space.

Po raz pierwszy zaoferowane w lipcu 2020 roku, szybko poznikały z półek. Teraz jednak wszyscy spóźnialscy i zapominalscy staną przed drugą szansą na ich zakup, i to ponoć w nieco usprawnionej wersji – a jednocześnie wciąż w tej samej cenie, ustalonej na 299 zł.

Mimo dość umiarkowanej ceny, odkurzacz Hoffen oferuje całkiem rozsądne jak na sprzęt tego typu parametry, od strony zaplecza zapewniając silnik o mocy 140 W, akumulator pozwalający zdaniem producenta na maksymalnie 40 minut pracy oraz filtr EPA 10.

W kwestii samego sprzątania użytkownik dostaje zaś do dyspozycji klasyczną turboszczotkę, w dodatku podświetlaną LED-ami, a ponadto jeszcze dwie końcówki szczelinowe. Choć tutaj warto nadmienić, że w przypadku poprzedniej wersji była to tak naprawdę jedna końcówka, tyle że z opcjonalną nasadką zawierającą włosie. Mało prawdopodobne, aby się to zmieniło.

Dla formalności powtórzmy, że urządzenie pojawi się w wybranych sklepach 16 listopada i będzie dostępne do wyczerpania zapasów w cenie 299 zł, w czym uwzględniono też dwuletnią gwarancję.

