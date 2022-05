Biedronka odświeża swój hit. Kupisz od poniedziałku 9 maja

Już w najbliższy poniedziałek do sklepów sieci Biedronka powróci jeden z wyprzedażowych hitów ubiegłego roku – odkurzacz bezprzewodowy z systemem Flexispace.

Odkurzacze bezprzewodowe, firmowane logo marki własnej Hoffen, pojawiają się na wyprzedażach Biedronki regularnie już od 2020 roku. I trudno się temu dziwić, bo zawsze są dość szybko z półek wymiatane – a to oznacza oczywiście tylko tyle, że przypadły klientom do gustu.

Prawdę powiedziawszy, mimo nie najlepszej jakości wykonania, to całkiem sensowny sprzęt, który powinien sprawdzić się zarówno w domu, jak i chociażby garażu. A dodajmy, że póki co importerowi udaje się oprzeć inflacji, przez co cena konsekwentnie pozostaje na poziomie 299 zł.

Odkurzacz bezprzewodowy Hoffen ma silnik o mocy 140 W i akumulator, który zdaniem producenta może napędzać urządzenie przez około 40 minut. Ponadto, został wyposażony w filtr EPA, choć tylko najniższej możliwej klasy E10. Mimo wszystko, oznacza to skuteczność na poziomie 85 proc. i bezproblemowe wyłapywanie cząsteczek o średnicy przekraczającej 0,4 µm, czyli na przykład kurzu i cząstek dymu tytoniowego. Słowem, zabrudzeń najpowszechniejszych w domach.

Cechą szczególną hoffena jest jednak nie jednostka zasadnicza, lecz dołączony zestaw szczotek. Przede wszystkim mamy tu klasyczną turboszczotkę, w dodatku podświetlaną LED-ami, a do tego jeszcze końcówkę szczelinową z nasadką zawierającą włosie.

Przy czym obecność systemu Flexispace oznacza, że rurę odkurzacza można zgiąć pod kątem bliskim 90 stopni, by dotrzeć do trudno dostępnych miejsc, na przykład przestrzeni pod kanapą.

Powtórzmy, urządzenie pojawi się w wybranych sklepach 9 maja i pozostanie w nich dostępne do wyczerpania zapasów magazynowych. Cenę ustalono na 299 zł, w czym znalazło się miejsce dla dwuletniej gwarancji.

Źródło zdjęć: Shutterstock (Alexa Space)

Źródło tekstu: Bitdefender, oprac. własne