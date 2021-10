Biedronka kusi fanów taniej elektroniki. Jest nieźle [11.10.2021]

Biedronka nie przestaje serwować kolejnych Okazji Tygodnia, a drugi pełny tydzień października to znowu nowość. Tym razem ucieszy miłośników wearables.

Począwszy od 11 października, czyli tradycyjnie od najbliższego poniedziałku, w sklepach sieci Biedronka pojawi się smart opaska sportowa Setty RunFit SB-110.

Technicznie rzecz ujmując, jest to nieznacznie zmodyfikowana wersja dostępnej już w Polsce od jakiegoś czasu opaski Forever SB-110. Dość popularnej z uwagi na niską cenę, a ta oczywiście pozostaje na swym nominalnym pułapie.

Urządzenie zyskało niewielki kolorowy ekran, z grubsza jednak pozostaje niezmienione. Oferuje tym samym m.in. pulsometr, monitor snu czy tryby sportowe z krokomierzem i licznikiem kalorii. Ponadto, łącząc się ze smartfonem dzięki Bluetooth 5.0, umożliwia zdalne wywołanie migawki oraz odnalezienie zagubionego telefonu poprzez sygnał dźwiękowy.

Przechodząc do bardziej szczegółowych specyfikacji, producent chwali się 2-godzinnym czasem ładowania od 0 do 100 proc., które ma wystarczać na 10 dni użytkowania opaski. Wisienkę na torcie stanowi norma IP67, co w teorii świadczy, że pył ani woda sprzętu nie uszkodzą.

Cena detaliczna Setty RunFit SB-110 wynosi 79,90 zł, w czym uwzględniono jeszcze kabel do ładowania oraz 2-letnią gwarancję. Start oferty, przypomnijmy, 11 października.

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: Biedronka, oprac. własne