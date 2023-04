Nowość w Biedronce. Wkurzy twoich sąsiadów

Już 27 kwietnia w Biedronce pojawi się nowy sprzęt z kategorii taniej elektroniki. To głośnik Bluetooth przystosowany do pracy na zewnątrz.

Wiosna zaczyna się na dobre, wracają ciepłe dni i plenerowe imprezy, a co za tym idzie również adekwatny sprzęt w dyskontach. W Biedronce na pierwszy ogień idzie głośnik Bluetooth marki Hykker.

Urządzenie ma formę walca o wymiarach 9 x 9 x 15,3 cm, waży nieco ponad 0,5 kg i wyposażone zostało w praktyczną rączkę do przenoszenia. Nie jest jednak wodoszczelne. Mimo wszystko producent rekomenduje je do wykorzystania poza domem (do czego redakcja nie zachęca ;)).

Głośnik Hykker z Biedronki – co potrafi?

Oprócz łączności Bluetooth, oferuje też wejście USB oraz czytnik kart pamięci microSD, dzięki czemu odtworzy muzykę nie tylko ze smartfonu, ale także bezpośrednio z nośników danych.

Dysponuje ponadto wbudowanym radiem FM, choć należy zauważyć, że jest to najprostsza możliwa konstrukcja. Bez technologii RDS czy nawet możliwości zapisywania ulubionych stacji.

Całość, dzięki wbudowanemu akumulatorowi o pojemności 1200 mAh, według producenta może pracować do 5 godz. bez źródła zasilania. Później baterię trzeba naładować, wykorzystując złącze typu micro USB.

Cena tej zabawki to 59,90 zł, w czym, co warte podkreślenia, uwzględniono aż 3-letnią gwarancję. W zestawie, obok samego głośnika, znajdziemy zaś przewód do ładowania i przewód transmisyjny jack 3,5 mm.

Warto zauważyć, równolegle z prezentowanym głośnikiem, w dokładnie tej samej cenie dyskont zaoferuje jeszcze dzwonek bezprzewodowy, a także stację pogodową z zegarem i kalendarzem.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Materiały prasowe, oprac. własne