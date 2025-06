Biedronka znowu zamiata. Ten gadżet jest w takiej cenie, że mogłoby dojść do rękoczynów

Mowa tu o karcie microSD ADATA Premier, która jest sprzedawana razem z adapterem SD. Jest to nośnik klasy 10, co przekłada się na 100 MB/s dla odczytu i 25 MB/s dla zapisu danych. Oznacza to, że sprawdzi się ona na przykład przy nagrywaniu filmów w Full HD, lub mały, tani i kompaktowy nośnik danych. A to wszystko za 17,99 zł.