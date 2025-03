Biedronka rozbija bank. Świetny sprzęt za połowę ceny

Odkurzacz pionowy za połowę ceny

Od 30 marca w ofercie sklepu internetowego Biedronka Home dostępny będzie odkurzacz pionowy, przeceniony z kwoty 799 (najniższa cena z 30 dni) do zaledwie 379 zł. Oznacza to obniżkę aż o 52 proc. Co ważne, promocja potrwa tylko do 4 kwietnia lub do wyczerpania zapasów.